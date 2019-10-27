شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر تعلن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات الجزائر فى تمام منتصف الليل (الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة) غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل.

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جاء ذلك بعد أن تقدم للترشح نحو 15 مرشحا للانتخابات من بينهم عز الدين ميهوبى الأمين العام بالإنابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، وعبد المجيد تبون رئيس الحكومة الأسبق، وعلى زغدود رئيس حزب التجمع الجزائري، والمرشح المستقل عبد الرزاق هبيرات، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل، ومراد عروج رئيس حزب "الجزائر للرفاه" (تحت التأسيس)، والمرشح المستقل على سكوري، وبلقاسم ساحلى الأمين العام لحزب التحالف الوطنى الجمهورى الجزائري، والمرشحين المستقلين عبد الرحمن عرعار وعبد الحكيم حمادى وسليمان بخليلى والمرشح خرشى النوى الذى قدم أوراقه قبل دقائق من غلق باب الترشح.



ومن المقرر أن تعلن سلطة الانتخابات فى وقت لاحق أسماء المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم على مدار الفترة من 15 سبتمبر الماضي، حتى اليوم، على أن تقوم بفحص ملفات الترشح، والفصل فى صحتها وإعلان القائمة النهائية خلال 10 أيام من غلق باب الترشح، بحسب قانون الانتخابات بالجزائر.