رسميًا.. فيسبوك يعلن إطلاق تبويب الأخبار الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. فيسبوك يعلن إطلاق تبويب الأخبار الجديد

الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة وموقع فيس بوك اليوم، رسميًّا عن إطلاق تبويب الأخبار الجديد الذي سوف يتوفر تجريبيًّا لعدد من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة، ويأتي في مسعى من الشركة لتحسين صورتها بعد تعرضها للكثير من الانتقادات بشأن عدم القدرة على السيطرة على الأخبار الكاذبة.

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وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأمريكية في منشور على مدونتها: "تؤدي الصحافة دورًا حساسًا في ديمقراطيتنا. فالأخبار التي تُتناول بعمق، وتأتي من مصدر معروف، توصل للناس المعلومات التي يمكنهم الاعتماد عليها. وعندما لا يكون ذلك، فإننا نفقد أداء جوهريا في صناعة قراراتنا الصائبة".

وأضافت شركة فيس بوك أنها سوف تبدأ إطلاق تبويب "أخبار فيس بوك" Facebook News المخصص للأخبار على فيس بوك لمجموعة من المستخدمين في الولايات المتحدة.