عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولاية فرجينيا تبدأ خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل بالدرون

الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

بدء العمل رسمياً بخدمة توصيل الطلبات للمنازل بواسطة الدرون لسكان كريستيانسبرج، بولاية فرجينيا، الذين سيكونون قادرين على طلب الوجبات الخفيفة والأدوية، التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لصرفها وغيرها من الاحتياجات الصغيرة، وفقاً لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



توصيل 100 منتج

وكما يظهر بمقطع الفيديو، الذي نشرته شركة "ألفابت"، من المقرر أن تنقل الخدمة الجوية ذاتية التحكم الطلبات، التي يطلق عليها اسم "وينج"، من 3 سلاسل للمتاجر المحلية في فرجينيا.

وافقت إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكية FAA على برنامج تسليم الطلبات بطائرات بدون طيار في شهر مارس، وأعلنت شركة ألفابت عن قائمة تضم أكثر من 100 منتج يمكن لسرب الدرون توصيلها إلى المنازل في ولاية فرجينيا الشهر الماضي.

تجارب منذ 2016

وقال فيش سانكاران، كبير مسئولي الابتكار في شركة ألفابت: "يواصل فريق الابتكار استكشاف كل الإمكانات لتحديث تجربة المستهلك"، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تساعد على توصيل الطلبات، التي يحتاج إليها المستهلك أينما كان موقعه، خلال دقائق وليس ساعات أو أيام".

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تقع كريستيانسبرج، بالقرب من منطقة اختبار خدمة "وينج"، حيث بدأت التجارب على خدمة توصيل الطائرات بدون طيار كجزء من برنامج تجريبي متكامل، تابع لوزارة النقل الأمريكية منذ عام 2016.

الخصوصية والضوضاء

تستخدم خدمة "وينج" مركبات تشبه المروحيات ذاتية التحكم ويمكنها بسرعة 120 كم/ساعة، باستخدام مصدر طاقة صديق للبيئة، ولكن من بين القضايا الرئيسية للاستخدام التجاري للطائرات بدون طيار تلك المتعلقة بالخصوصية والضوضاء.

وفي هذا السياق، صرح جيمس بيرجيس، الرئيس التنفيذي لخدمة "وينج": "سيكون هناك الكثير أمامنا لنتعلمه، لأن هذه الخدمة هي الأولى من نوعها، ولا أحد يعرف على وجه التحديد ما هي أفضل طرق التطبيق والتشغيل"، معرباً عن اعتقاده "أنه بالشراكة مع المجتمع، سيمكن التوصل لإجابات حول أي تساؤلات معاً".

التفوق على جوجل وأمازون

تمثل الموافقة على عمليات خدمة "وينج" في الولايات المتحدة إحدى الخطوات الرئيسية العديدة، التي تمت خلال العام الماضي، والتي تتضمن ضوءا أخضر من الجهات التنظيمية الأسترالية للسماح بتقديم خدمة توصيل الطلبات بالدرون للمستهلكين خلال الشهر الجاري.

وتفوقت خطوات خدمة "وينج" على منافسها الرئيسي جوجل في مجال الدرون التجاري، وكذلك شركة أمازون، التي تخطط أيضا لتوصيل منتجاتها إلى عتبة منزل المستهلك، بواسطة سرب درون خدمتها "برايم إير".