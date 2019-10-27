الأمين العام لحزب التحالف الوطنى الجمهورى الجزائرى يترشح للانتخابات الرئاسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم بلقاسم ساحلى حزب الأمين العام لحزب التحالف الوطنى الجمهورى الجزائرى ، مساء أمس السبت ، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة فى 12 ديسمبر المقبل للسلطة المستقلة للانتخابات.
وقال ساحلى ، فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السلطة عقب تقديم أوراق ترشحه ، إنه استوفى الشروط الدستورية والقانونية للترشح، واتم ملف الترشح حسب الموعد المحدد من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وشكر ساحلى المواطنين الذين دعموه بالتوقيعات وتقدموا بملاحظات لتثمين برنامجه الانتخابى ، موضحا أن ترشحه جاء كموقف يتماشى مع المواقف التى عبر عنها حزب التحالف الجمهورى ، حيث جاء ترشحه لتجسيد السيادة التى طالب بها الحراك الشعبي، وهى ما تتوج بانتخابات شفافة تأتى برئيس شرعي.
ومن المقرر غلق باب الترشح فى تمام منتصف ليل اليوم بتوقيت الجزائر (الواحدة صباحا بتوقيت القاهرة).
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