- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قلعة "دراجشولم" الدنماركية تضم أكثر من 100 شبح.. تعرف على أشهرهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قلعة دراجشولم الدنماركية تضم أكثر من 100 شبح.. تعرف على أشهرهم
الأحد 27 أكتوبر 2019
متابعات_الخليج 365
الدنمارك هى من الدول الأوروبية والتى تقع جنوب غرب السويد، وتعد من أفضل البلدان فى دول الاتحاد الأوروبى من حيث جودة المعيشة، وغيرها كغير باقى الدول الأوروبية تحتفل بعيد الهالوين فى أجواء مليئة بالرعب من خلال تزيين الشوارع والممرات باليقطين وارتداء الملابس التنكرية، وزيارة قلعة "دراجشولم" والتى تعنى "جزيرة المقاومة".
وتعد القلعة واحدة من أكبر القلاع المسكونة بالأشباح حول العالم، حيث يقال إن عدد الأشباح التى تسكنها أكثر من 100 شبح، وأكثرهم شهرة ثلاثة وهم نقلا عن صحيفة "إندبندنت": السيدة الرمادية، والفتاة البيضاء وشبح الفارس على جواده.
شبح السيدة الرمادية يوميا يتجول فى زوايا وأرجاء القلعة لتتأكد من أن كل شيء فى حالة جيدة، ويروى أنها كانت خادمة وقام بقتلها أحد رجال القصر.
أما الفتاة البيضاء فهى ضحية لأبيها الملك الذى قام بقتلها حين علم أنها تحب شاب فقير، ومنذ ذلك الحين لم يرى أحد تلك الفتاة، وفى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين اكتشف العمال الذين قاموا بترميم أحد أجنحة القلعة هيكل عظمى لفتاة ترتدى ثوبا أبيض، وكان الهيكل مسورا فى الحائط.
أما عن قصة الشبح الثالث فهو لـ"إيرل بوثويل" وهو من أحد الأسرى والسجناء الذين تم حبسهم فى هذه القلعة، وأراد الفرار لكن محاولته بآت بالفشل إلى أن قتل، ومن حينها روحه تتجول فى المكان على هيئة شبح يمتطى جوادا، وكل من يجرؤ بدخول هذه القلعة يسمع الخطوات العنيفة لحوافر الجواد.
كانت هذه تفاصيل خبر قلعة "دراجشولم" الدنماركية تضم أكثر من 100 شبح.. تعرف على أشهرهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.