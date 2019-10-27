عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قلعة دراجشولم الدنماركية تضم أكثر من 100 شبح.. تعرف على أشهرهم

الأحد 27 أكتوبر 2019

متابعات_الخليج 365

الدنمارك هى من الدول الأوروبية والتى تقع جنوب غرب السويد، وتعد من أفضل البلدان فى دول الاتحاد الأوروبى من حيث جودة المعيشة، وغيرها كغير باقى الدول الأوروبية تحتفل بعيد الهالوين فى أجواء مليئة بالرعب من خلال تزيين الشوارع والممرات باليقطين وارتداء الملابس التنكرية، وزيارة قلعة "دراجشولم" والتى تعنى "جزيرة المقاومة".



وتعد القلعة واحدة من أكبر القلاع المسكونة بالأشباح حول العالم، حيث يقال إن عدد الأشباح التى تسكنها أكثر من 100 شبح، وأكثرهم شهرة ثلاثة وهم نقلا عن صحيفة "إندبندنت": السيدة الرمادية، والفتاة البيضاء وشبح الفارس على جواده.

Advertisements

شبح السيدة الرمادية يوميا يتجول فى زوايا وأرجاء القلعة لتتأكد من أن كل شيء فى حالة جيدة، ويروى أنها كانت خادمة وقام بقتلها أحد رجال القصر.

أما الفتاة البيضاء فهى ضحية لأبيها الملك الذى قام بقتلها حين علم أنها تحب شاب فقير، ومنذ ذلك الحين لم يرى أحد تلك الفتاة، وفى منتصف الثلاثينات من القرن العشرين اكتشف العمال الذين قاموا بترميم أحد أجنحة القلعة هيكل عظمى لفتاة ترتدى ثوبا أبيض، وكان الهيكل مسورا فى الحائط.

أما عن قصة الشبح الثالث فهو لـ"إيرل بوثويل" وهو من أحد الأسرى والسجناء الذين تم حبسهم فى هذه القلعة، وأراد الفرار لكن محاولته بآت بالفشل إلى أن قتل، ومن حينها روحه تتجول فى المكان على هيئة شبح يمتطى جوادا، وكل من يجرؤ بدخول هذه القلعة يسمع الخطوات العنيفة لحوافر الجواد.