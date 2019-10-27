عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شركة أبل تحذف 17 تطبيق iOS ضارا من متجرها

الأحد 27 أكتوبر 2019

الخليج 365

كشف الباحثون عن 17 تطبيقًا على متجر التطبيقات الرسمي لشركة آبل App Store مصابًا بالبرامج الضارة، وقال باحثون: إن شركة آبل قامت منذ ذلك الحين بإزالة التطبيقات من متجر التطبيقات، لكن عددًا كبيرًا من مستخدمي نظام iOS كان بإمكانهم تثبيتها.



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وتصيب التطبيقات الضارة – بمجرد تنزيلها – الضحايا بأحصنة طروادة مصممة للاحتيال والأنشطة الضارة المتعلقة بالإعلانات في الخلفية، بما في ذلك فتح صفحات الويب باستمرار والنقر على الروابط دون أي تدخل من المستخدم.

وقال باحثون من Wandera، الذين اكتشفوا التطبيقات الضارة، في منشور: الهدف من معظم أحصنة طروادة هو توليد إيرادات للمهاجم على أساس الدفع لكل نقرة من خلال تضخيم حركة المرور على شبكة الإنترنت.

وأضاف المنشور يمكن استخدام أحصنة طروادة أيضًا لاستنزاف ميزانية المنافس من خلال تضخيم الرصيد المستحق لشبكة الإعلانات بشكل مصطنع.