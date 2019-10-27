العراق دامٍ.. و«ثورة» على إيران في كربلاء



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أن حصيلة الضحايا في صفوف المتظاهرين خلال يومي الجمعة والسبت، بلغت 63 قتيلاً، وقرابة 3000 جريح، مؤكدة أن الحصيلة الأعلى جرّاء الصدامات سُجّلت في محافظتي ذي قار، وميسان، ولفتت إلى حرق ٨٣ مبنى حكومياً، ومقرات حزبية في محافظات الديوانية، وميسان، وواسط، وذي قار، والبصرة، والمثنى، وبابل، وكربلاء. والسبت، قتل ستة متظاهرين بالرصاص في بغداد، والناصرية، فيما ذكرت تقارير أن متظاهرين غاضبين حاصروا القنصلية الإيرانية في كربلاء، وقاموا برفع العلم العراقي على ساريتها،

ورددوا هتافات تطالب بطرد الإيرانيين من العراق. وفي أحد المقاطع ظهر شاب عراقي وهو يرفع علماً عراقياً وسط هتافات ثورية واحتفالات من قبل متظاهرين، فيما ردد آخرون هتافات «هذا وعد وبغداد لن تسكت بعد الآن»، بينما طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الحكومة العراقية، ورئيسها عادل عبدالمهدي بالاستقالة محذراً في الوقت نفسه من انزلاق البلاد إلى فتنة وحرب أهلية طاحنة، في وقت أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اعتزامه استجواب رئيس الوزراء على خلفية استمرار الاحتجاجات، وعمليات القمع الدموية ضد المشاركين فيها.