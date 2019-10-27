شكرا لقرائتكم خبر عن 32 فريقاً تتنافس في ثاني أيام«فيرست جلوبال» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

اختتمت منافسات اليوم الثاني من المرحلة التأهيلية لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي احتضنتها دبي من ال 24 إلى ال 27 من أكتوبر /‏‏ تشرين الأول، بحلول كازاخستان في المركز الأول، وتنظيم 141 مباراة، فيما يشهد اليوم (الأحد 27 أكتوبر)، المنافسات الإقصائية النهائية بمشاركة 32 فريقاً. وأشاد المشاركون في البطولة بمستوى التنظيم الاحترافي الذي تشهده المسابقة المقامة في دبي، واصفين إياها بالفضلى في تاريخ البطولة، معربين عن سرورهم بالتسهيلات التي وفرها المنظمون، وهو ما عكس روحية وتوجهات عام التسامح في الإمارات.

وحضر ثاني أيام المنافسات عدد من المسؤولين والسفراء في دولة الإمارات، وخبراء بمجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي من دول العالم، ووسائل إعلام محلية وإقليمية وعالمية، لنقل هذا الحدث الذي يؤكد مكانة الإمارات العالمية في التكنولوجيا والابتكار، ونشر قيم التعاون البناء.

ريادة

وأكد عدد من الوزراء أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة التحوُّلات غير المسبوقة التي تؤثر في عملية التطوير في المجالات كافة، إذ يركز على وضع مجموعة المعارف البشرية داخل الحاسوب، وفق قواعد معرفية، وبرمجيات متخصصة، لإجراء المقارنات والتحليل، واستخلاص أفضل الأجوبة والحلول للمشكلات المختلفة. وقالوا ل«الخليج»: إن التحدي الذي يسدل الستار على فعالياته اليوم الأحد، بمشاركة أكثر من 1500 متنافس من 191 دولة، أفرز سيناريوهات إبداعية للفرق الطلابية المشاركة من مختلف دول العالم، فضلاً عن الفكر المتجدد الذي يحاكي المستقبل، لحماية المحيطات والبيئة المحيطة بها.

اتجاهات تعليمية

أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أن المدرسة الإماراتية تحمل بين طياتها فكراً جديداً، واتجاهات تعليمية متنوعة ومتطورة، تضم الذكاء الاصطناعي والروبوت، إذ يعززان في مناهج الطلبة في مختلف مراحل التعليم عبر 4 مسارات، أبرزها تدريس مادة التصميم والتكنولوجيا من الروضة إلى الصف الثامن، والبرمجة والكمبيوتر لصفي التاسع والعاشر، والتصميم الابتكاري والإبداع لطلبة الثاني عشر، فضلاً عن نظام استريم ودمج مواد اللغة العربية والانجليزية والرياضيات، والفيزياء والكيمياء، في مشاريع مختلفة لأبنائنا. وقال: إن منظومة التعليم في الإمارات في تطوير مستدام، وفق متطلبات المستقبل العلمية والوظيفية، إذ يستفاد من التجارب التعليمية الأخرى في مختلف بلدان العالم، فضلاً عن قياس مهارات الطلبة وقدراتهم، وتأهيل المعلمين، فضلاً عن طرح مواد جديدة، لمواكبة المتغيرات العالمية الحديثة في التعليم.

تحديان رئيسان

فيما أكد عمر العلماء وزير دول للذكاء الاصطناعي أن هناك تحديين رئيسين يواجهان الدول الراغبة في التحول من التقليدي إلى المجتمعات القائمة على الذكاء الاصطناعي والابتكار، الأول يركز على توفير الفرص اللازمة لاكتساب المهارات الأساسية مكوناً أساسياً في استراتيجيات التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية. ويتمثل التحدي الثاني في تحفيز الطلبة والمجتمع بشكل عام، وغرس ثقافة الشغف نحو تبني الذكاء الاصطناعي الذي يمثل المستقبل.

وأضاف أن هناك الكثير من المنصات التي توفرها أفضل الجامعات في العالم على الشبكة العنكبوتية، وتوفر أفضل مستويات التعليم في الذكاء الاصطناعي.

وشدد على ضرورة أن تخلق المدارس في نفوس الطلبة، حب المعرفة وشغف التعلم واكتساب المهارات، فيما يخص تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بتحفيزهم على إعداد مشاريع تتبنى هذه التكنولوجيا، من أجل الوقوف على العقبات والتحديات وتخطيها، لترى في النهاية نتائج إيجابية لهذا التبني.

وأضاف «على المؤسسات التعليمية أن تغرس ثقافة التحول نحو الذكاء الاصطناعي في نفوس الطلبة، منذ الصغر وإكسابهم المهارات الكافية، للتعامل مع التحديات التقنية التي تواجهها عند تطبيق مشاريع الذكاء الاصطناعي».

وكشف عن الانتهاء من مراجعة منهج الإمارات للذكاء الاصطناعي والذي سيتم تطبيقه على الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر في مدارس الدولة بعد عامين.

قضية عالمية

أما الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، فيرى أهمية «حماية المحيطات»، التي عدها قضية عالمية، تهم جميع بلدان العالم، وهذا ما جسده شعار المسابقة في دورتها الحالية.

وأضاف في تصريحاته أن الهدف الأسمى للمسابقة هو توظيف التقنيات الحديثة والروبوت، لإيجاد حلول للتحديات المستقبلية، ولا سيما في اتجاه التلوث البحري، الذي شكل أحد أهم التحديات في السنوات الأخيرة، كما سيكون أحد أهم النقاشات الدولية مستقبلاً.

وأشار إلى أهمية إشراك الشباب في إيجاد أفضل الحلول لحماية الموارد الطبيعية والبيئة، انطلاقاً من أن هذا لا يقع على عاتق المسؤولين فقط، وإنما المجتمع كله، بمن فيه الشباب.

وأوضح أن استضافة الإمارات لمسابقة فيرست جلوبال تساعد على توظيف أفضل التقنيات لإيجاد حل لهذه المشكلات، وفق فكر متجدد ومعايير عالمية، وآليات تعتمد الذكاء الاصطناعي واتجاهاته وأهدافه.

مخرجات التحدي

وأكد خلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة «دبي للمستقبل» ل«الخليج»، أن مخرجات الدورة الحالية من التحدي تشكل خطوة مهمة نحو مستقبل أجيال الذكاء الاصطناعي، لذا ستتابع جميع المخرجات داخل الدولة وخارجها، والعمل على إثراء معارفهم وخبراتهم التقنية، عبر اتفاقات وتعاون بين المؤسسة، ومختلف دول العالم، وإيجاد خطط جديدة تواكب المستقبل، وتشريعات متخصصة لمجابهة السلبيات التقنية في المستقبل، إذ إنها تسهم في حماية فكر الأجيال واتجاهاته المستقبلية، وتعمق إدراكهم لأهمية التكنولوجيا وتوظيفها في حياة الإنسان.

وأضاف أن المنافسات أفرزت نتائج باهرة في مستويات الطلبة المشاركين، من حيث الجانب التقني والفني والمهاري، وظهر ذلك جلياً في الحلول والأفكار النوعية التي قدمها المتنافسون في مختلف مراحل البطولة، متوقعاً غداً مشرقاً للفرق المشاركة في الذكاء الاصطناعي والروبوت.

وقال: إن الإمارات أدركت الحراك العالمي نحو توظيف الذكاء الاصطناعي للنهوض بالتعليم وتطوير مساراته، وأهدافه بما يواكب متطلبات عصر الثورة الصناعية الرابعة، فكانت وزارة الذكاء الاصطناعي التي بدأت بدمجه في مختلف المجالات.

وركزت على تحقيق الريادة في كل مجالات التنمية، ولم تنتظر المستقبل، بل ذهبت إليه، لمجابهة تحدياته ووضع حلول ناجعة لها، وهذا ما يفسر توجه الدولة الحثيث نحو تقنيات الجيل الرابع من الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي الذي يعد لغة المستقبل.

أعلى معدلات

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فيما أكد شهاب السويدي قائد فريق المحكمين أن مسابقات اليوم الثاني شهدت اشتداداً في المنافسة بين الفرق المشاركة، موضحاً أن مستويات الطلبة الفكرية والتقنية سجلت أعلى معدلات في معظم الدول، وهو ما جعل الأمر أكثر صعوبة على التحكيم في ميدان التحدي. وقال: إن الإمارات رسمت خطة واضحة المعالم، لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتتبنى السيناريوهات الأفضل والأمثل المرتبطة بحياة الإنسان، وركزت على حوكمة الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية والتصدي للتحديات، بشكل تطبيقي لا نظري، حيث إن الجميع يناقشون ويطرحون الذكاء الاصطناعي نظرياً.

سقف المهارات

أما حصة الطنيجي، عضو لجنة التحكيم وهي مختصة في تقييم الجانب التقني للفرق المشاركة، فأفادت بأن مستويات أعضاء الفرق من مختلف الجنسيات تؤكد ارتفاع مهاراتهم التقنية، إذ أظهرت نتائج التقييم لليوم الثاني من البطولة، ارتفاع سقف المهارات التقنية، ودرايتها بمفاهيم الروبوت والذكاء الاصطناعي وكيفية توظيفه في مختلف الأمور الحياتية والمجالات المختلفة.

وأكدت أهمية منظومة الذكاء الاصطناعي، نظراً لقدراتها على معالجة قضايا إنسانية مهمة تضم «الفقر والبطالة، واكتشاف علاجات للأمراض المستعصية، وحل تحديات التعليم وكلفته، وتقليص كلفة الخدمات، والأهم تعزيز قدرة الحكومات على تأمين سلامة المواطنين»، موضحة أن الوقت حان لتضافر الجهود العالمية، لحوكمة تلك المنظومة، ووضع تشريعات تضع استراتيجيات عصر «الإنسان والآلة».

خبرات ومعارف

التقت ”الخليج 365” عدداً من الفرق المتنافسة خلال فعاليات اليوم الثاني للبطولة، ضمت: الأوغندي، والغاني، والأمريكي، والأمل، والبلغاري، والكوري، والصيني، والهندي والأفغاني، إذ أكدوا أن المسابقة صقلت خبراتهم ومعارفهم بالذكاء الاصطناعي والروبوت، ولا سيما أن الفرق المشاركة في العالم تتمتع بقوة الأداء، والإدراك المعرفي والعلمي، فضلاً عن التعاون والعمل بروح الفريق في مختلف مراحل المسابقة.

وأكدوا أن هناك خمس مهارات يكتسبها الطلبة، عند انخراطهم في علم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، أهمها إدارة الوقت والعمل تحت الضغط، والتعاون والمشاركة الفاعلة مع الرفقاء من مختلف الدول، على الرغم من اختلاف الثقافات واللغات، فضلاً عن المهارات التقنية وكيفية التعامل مع الروبوت وتوظيفه، بحسب الاحتياجات، فضلاً عن تنمية المهارات الفنية، التي تعزز سبل حل المشكلات ومعالجة أي أعطال مفاجئة، وفق المعطيات.

60 محكماً في 20 فريقاً

أفاد شهاب السويدي قائد فريق المحكمين ل«الخليج» بأن البطولة تحتضن 60 محكماً، قسّموا إلى 20 فريقاً، بواقع 3 محكمين في كل فريق من مختلف الجنسيات.

يوسف العتيبة: تمكين الأجيال من استشراف المستقبل







قال يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأمريكية: «إن الشباب المشاركين في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي يسهمون في صنع مستقبل أفضل من خلال التفكير الابتكاري المبدع، حيث يسعى كثيرون منهم للتوصل لحلول مبتكرة للتحديات الملحة التي تواجه العالم، ومن بينها التغير المناخي».

وأضاف: «إن هذه الشراكة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإحدى المنظمات الأمريكية الرائدة تهدف لتمكين الجيل القادم لاستشراف المستقبل وتشجيع الابتكارات والدفع نحو آفاق أرحب من التقدم التقني».

وتمنى التوفيق لكل المشاركين الذين تجاوز عددهم 1500 طالب وطالبة من مختلف تخصصات البرمجة وعلوم الكمبيوتر والتصميم داعياً إياهم للاستمتاع بهذه التجربة العالمية الفريدة التي يلتقون فيها مع أقرانهم من العقول المبتكرة من مختلف دول العالم.

شيخة وشيخة.. جدة وحفيدة في التحدي





أكبر مشجعة إماراتية في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» بدبي

شيخة وشيخة.... الجدة والحفيدة في أكبر حدث عالمي للروبوتات

لا تغيب ملامح الأمل والفرح عن وجه شيخة المازمي أكبر مشجعة إماراتية في العقد السابع من العمر، تحضر فعاليات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» بدبي، وهي جالسة في مقعدها تشجع الفريق الإماراتي، وتشاهد جيل الشباب، ومن بينهم حفيدتها شيخة علي الصريدي من مدرسة دبا الفجيرة للتعليم الثانوي، وهم ينافسون الأمم بالتكنولوجيا والعلوم.