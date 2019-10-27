نزيف الدم يستمر بالعراق والأمن يتحدث عن «مخربين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد:زيدان الربيعي

شهد العراق أمس السبت، يوماً دامياً جديداً سقط خلاله ستة قتلى برصاص القوات الأمنية في بغداد والناصرية، وأصيب آخرون بجروح عشية مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين في الاحتجاجات الشعبية العارمة التي تنتظم في المدن العراقية.

وأفادت مصادر أمنية وطبية في الناصرية، بأن ثلاثة أشخاص قتلوا بالرصاص خلال إقدام محتجين على اقتحام منزل رئيس اللجنة الأمنية في محافظة المدينة وإضرام النار فيه، وأضافت أن حرس المسؤول المحلي أطلقوا النار على المحتجين بعد اقتحام المبنى.

وفي بغداد قالت المصادر إن ثلاثة متظاهرين قتلوا، عندما أصابت عبوات غاز أطلقتها قوات الأمن رؤوسهم، في حين سقط 84 آخرين مصابين خلال احتجاج بميدان التحرير في وسط العاصمة بغداد. واشتبك متظاهرون مع قوات الأمن خلال محاولتهم عبور جسر الجمهورية إلى المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مبنى البرلمان، والمؤسسات الحكومية المهمة، إضافة إلى البعثات والسفارات في البلاد.

فرضت السلطات الأمنية في وقت سابق حظراً في كل من محافظة: ذي قار والبصرة وميسان وواسط والمثنى وبابل والديوانية وكربلاء، بعد أن خول القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، رؤساء الحكومات المحلية، سلطة حظر التجوال الكلي أو الجزئي في محافظاتهم. وألقت القوات الأمنية القبض على ما لا يقل عن 25 مدنياً قرب مبنى الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

وذكر مصدر أمني، أنه تم اعتقال 25 مواطناً بعد محاصرتهم في أحد الشوارع القريبة من بناية الحكومة المحلية في البصرة خلال محاولتهم الوصول إلى المنطقة القريبة من البناية من أجل التظاهر.

وقالت مصادر مطلعة وشهود عيان إن القوات الأمنية في الديوانية، أطقت الرصاص بالهواء لتفريق المتظاهرين ومنعهم من الوصل إلى التجمع أمام مبنى الحكومة المحلية.

ويطالب المحتجون دول العالم بسحب جنسيتها من مسؤولين عراقيين وتجميد حساباتهم المصرفية. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب إيران بمغادرة العراق، وأخرى حملت عبارة «خامنئي عدونا الأول»، فيما ردد آخرون هتافات مناهضة لقاسم سليماني قائد فيلق القدس بميليشيات الحرس الثوري الإيراني.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أن التظاهرات انحرفت عن مسارها، وقال المتحدث باسم الداخلية في بيان: إن الوزارة ستحاسب كل من اعتدى على المؤسسات العامة، وتوعد بفرض عقوبات مشددة على من ارتكب التجاوزات.

بدورها، خرجت قيادة العمليات المشتركة في البلاد عن صمتها، وقالت إن هناك من استغل التظاهرات التي خرجت للمطالبة بحقوق كفلها الدستور. وتوعدت بأنها ستتعامل مع من وصفتهم بالمخربين المجرمين بحزم وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه التصرفات غير القانونية جريمة يجب التعامل الفوري معها بشكل ميداني وعاجل، كما حذّرت القيادة من العبث بأمن المواطنين.

وفي حين ألغى البرلمان، جلسة مقررة السبت لعدم اكتمال النصاب، طالبت رئاسته في بيان الحكومة بسرعة تنفيذ مطالب المتظاهرين.

وشدد البيان على اتخاذ الإجراءات الاستثنائية لمحاكمة المسؤولين الفاسدين، كما طالب القائد العام للقوات المسلحة بتحديد أماكن للتظاهر، وأن تتحمل الجهات الأمنية المسؤولية الكاملة بحماية المتظاهرين السلميين وحماية الممتلكات العامة والخاصة،

من جانبها، أعلنت اللجنة المركزية العليا لتنسيقات الاحتجاجات تعليق التظاهرات في بغداد والمحافظات حتى الأول من يناير، لإعطاء الحكومة فرصة لتنفيذ الإصلاحات التي وعدت بها.

وقالت اللجنة في بيان جديد إنها حذرت في بيانات سابقة «من مخاطر انزلاق الوضع الأمني نتيجة تحزيب الاحتجاجات وركوب موجتها من قبل أحزاب السلطة».