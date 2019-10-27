اقتحام بؤرة استيطانية في الأغوار ورفع العلم الفلسطيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتحم نشطاء فلسطينيون وأجانب، أمس، بؤرة استيطانية في منطقة الأغوار شمال الضفة الغربية، وأنزلوا علماً «إسرائيلياً»، ورفعوا مكانه علماً فلسطينياً قبل أن يتدخل جيش الاحتلال. ووقع شجار بالأيدي بين النشطاء والمستوطنين في تلك البؤرة قبل أن يتدخل جيش الاحتلال، الذي قام باحتجاز ثلاثة من النشطاء المناهضين للاستيطان «الإسرائيلي» في الأراضي الفلسطينية.

وأقام مستوطنون هذه البؤرة قبل نحو عامين على أراضي قرية بردلة الفلسطينية الواقعة في منطقة الأغوار شمال شرق الضفة الغربية، وأطلقوا عليها اسم «سلعيت». وقال الناشط في مواجهة الاستيطان عبد الله أبو رحمة: «اقتحمنا البؤرة الاستيطانية وكانت لنا فرصة كي نزيل العلم «الإسرائيلي» ونرفع العلم الفلسطيني». وأضاف عبد الله «لغاية الآن جيش الاحتلال يحتجز ثلاثة من النشطاء الذين شاركوا معنا».

وقالت نقابة الصحفيين إن الجيش احتجز سبعة صحفيين تواجدوا في المكان.

وأصيب خمسة فلسطينيين إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية في منطقة الحمة بالأغوار الشمالية. وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع والصوتية، لتفريق المشاركين في المسيرة السلمية التي دعت إليها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وحركة التحرير الوطني «فتح» في طوباس، ما أسفر عن إصابة أربعة مواطنين بحالات اختناق، إضافة إلى إصابة مسن برضوض بعد اعتداء جنود الاحتلال عليه بالضرب، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما احتجزت القوات عدداً من الطواقم الصحفية، ومنعتها من التغطية، في حين احتجزت سيارة إسعاف، واستولت على مفاتيحها.

وقطع مستوطنون، 25 شجرة زيتون معمرة، في أراضي بلدة نحالين غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وقال نائب رئيس بلدية نحالين هاني فنون، إن مستوطنين قطعوا 25 شجرة زيتون معمرة، في منطقة الجمجوم جنوب البلدة، المحاذية للبؤرة الاستيطانية «بيت عاين» الجاثمة على أراضي المواطنين في بلدة صوريف وقرية الجبعة، تعود ملكيتها للمواطنين يوسف عبد الرحمن فنون، وعبد المطلب محمد فنون.

وأضاف أن المستوطنين خطوا عبارات على الصخور في تلك المنطقة يهددون المزارعين من الدخول إلى تلك الأراضي ويدعون ملكيتها لهم.

وقمعت قوات الاحتلال وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام، في شارع صلاح الدين بمدينة القدس. وقمع ضابط وقوات الاحتلال الخاصة المتظاهرين بالقنابل الصوتية والضرب والدفع والاعتقال.

وأصيب عامل فلسطيني بجروح، برصاص قوات الاحتلال شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وحسبما نقلت «العين الإخبارية»، عن مصدر طبي قوله، إن المواطن محمد قديح (46 عاماً) أصيب برصاص قوات الاحتلال أثناء عمله شرق خزاعة بمحافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وذكر أن قديح أصيب بعيار ناري في رقبته، وتم تحويله إلى مستشفى محلي، ووصفت حالته بأنها بين الخطيرة، والمتوسطة. ووفق مصادر محلية، فإن المصاب هو سائق شاحنة صرف صحي خاصة.

(وكالات)