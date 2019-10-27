الإمارات: فلسطين ملف مركزي لـ«عدم الانحياز»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: عمان،”الخليج 365”، وكالات:

ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة إلى القمة ال18 لحركة عدم الانحياز التي تستضيفها العاصمة الأذربيجانية باكو. وأكدت كلمة الإمارات التي ألقاها أنور قرقاش أمام الاجتماع «أهمية التمسك بالمبادئ الأساسية لحركة عدم الانحياز في مواجهة التحديات الخطرة التي تواجه عالمنا اليوم، والعمل على دعم كافة الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهدافنا المنشودة في إقامة عالم آمن ومستقر».

واستعرض قرقاش خلال الكلمة، جهود دولة الإمارات في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال إيمان الدولة الراسخ بالالتزام بالطرق السلمية لحل المنازعات الدولية. كما أكد أن «القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط، ملف مهم ومركزي» لحركة عدم الانحياز، وشدد على أهمية التوصل إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية مبني على حل الدولتين.

يشار إلى أن القمة التي انطلقت أعمالها أول أمس الجمعة، وتدوم يومين، تنعقد تحت عنوان «التمسك بمبادئ باندونج لضمان استجابة منسقة لتحديات العالم المعاصر»، وتشارك فيها 158 دولة ومنظمة دولية. وستتبنى القمة ثلاث وثائق هي البيان الختامي، وإعلان باكو، وإعلان حول فلسطين.

إلى ذلك قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، «إن «إسرائيل» تخوض حرباً ضد كل شيء يخصنا نحن الفلسطينيين، وتسعى لتهجير واستبدال الفلسطينيين في القدس وبقية فلسطين».

ودعا المالكي في قمة حركة عدم الانحياز، الدول الأعضاء في الحركة، إلى ضرورة تضافر الجهود لحماية السلام وتحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والتصدي للمشاريع التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقال: «تبقى قضية فلسطين قضية مركزية جاذبة في السياسة الدولية وقضية تدافع عنها جميع الدول الملتزمة بالعدالة والقانون الدولي، ولطالما كانت حركة عدم الانحياز في طليعة هؤلاء الأحرار؛ لأنها تمثل البلدان التي تعرف جيداً ظلم العدوان الأجنبي».

وأكد المالكي أن مستقبل فلسطين يواجه تهديدات جدية بل وجودية، مشيراً إلى أنه بتشجيع ودعم أعمى وإجراءات غير قانونية أحادية الجانب ضربت قلب ميثاق الأمم المتحدة، تتخذ «إسرائيل» خطوات استراتيجية تنوي من خلالها إنهاء حل الدولتين بسرعة وبشكل لا رجعة فيه.

وأوضح أن «إسرائيل» تقوم بضم الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وترسيخها، وتستمر في حصارها غير القانوني على قطاع غزة، مشيراً إلى أن البعد الآخر للاعتداء «الإسرائيلي» الأمريكي على فلسطين والحقوق الفلسطينية، يتمثل في البعد المالي.

وقال: «جدران فاصلة ومستوطنات ونقاط تفتيش عسكرية وابتزاز مالي للاقتصاد الفلسطيني وحرمانه من الوضع الاقتصادي الطبيعي، كل ذلك بهدف جعل حياة الشعب الفلسطيني صعبة، إضافة إلى التحريض على التمويل المستمر ضد تمويل الأونروا».

وحول مدينة القدس الواقعة تحت الحصار، أكد وزير الخارجية أن مستقبل هذه المدينة يقع على المحك. والفلسطينيون فيها مستهدفون ويعانون انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية.

ورحب المالكي بقرار ماليزيا الصديقة بفتح سفارة لفلسطين في الأردن، معتبراً ذلك «مبادرة مباركة تصدر عن قيادة ماليزية شجاعة ذات رؤية ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، والشرعية الدولية وقراراتها، ولا ترهبها التهديدات والضغوط التي تتعرض لها من بعض القوى العالمية».

وطالب وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، دول حركة عدم الانحياز والمجتمع الدولي بإطلاق جهد حقيقي لإنهاء الاحتلال والوقوف في وجه الاستيطان. وأكد الصفدي في كلمة الأردن في القمة، ألا سبيل سوى بضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس تكفل الحرية والكرامة. وقال: «إن الاحتلال لدولة فلسطين ما يزال ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويجب أن تقف حركة دول عدم الانحياز في وجه هذا الاحتلال الغاشم، وتطلق فعلاً حقيقياً ينهي هذا الشر وهذا الباطل».

وجددت مصر دعوتها إلى وقف فوري للعدوان التركي على الأراضي السورية، وانسحاب القوات المعتدية، مشددة على ضرورة البدء الفوري في العملية السياسية، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في بيان ألقاه أمام القمة، إن تعرض سوريا لاعتداء جديد على أراضيها، واحتلال لشمالها، يعد انتهاكاً للقانون الدولي، والمبادئ التي تأسست عليها حركة عدم الانحياز.

وأكد وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح، أنه لا مكان للخيارات العسكرية في سوريا، معتبراً أن الحل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.