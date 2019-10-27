الجيش اليمني يشن هجوماً مباغتاً ويحرر مواقع في تعز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أعلن الجيش الوطني اليمني، أمس، تحرير «القوز»، و«المدافن»، وتبة «هوب الراعي» التي كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثي في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي، غربي محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، عن مصدر عسكري، أن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً مباغتاً على عناصر ميليشيات الحوثي المتمركزة في بعض قرى عزلة الاشروح، ودارت مواجهات عنيفة على أعتاب قرية القوز وقرية المدافن، تمكنت خلالها قوات الجيش من إحكام السيطرة على قريتي القوز والمدافن وتبة هوب الراعي. وأكد المصدر، أن قوات الجيش الوطني تواصل تقدمها باتجاه قرية القاعدة وسط خسائر فادحة في صفوف الميليشيات في الأرواح والعتاد.

واستهدفت ميليشيات الحوثي، أمس، نقاط الارتباط للفريق المشترك التي تم تثبيتها بأطراف مدينة الحديدة، مؤخراً، وأشرفت على نشرها الأمم المتحدة برئيس بعثتها الجنرال ابهيجيت جوها، فيما هاجم مسلحوها مواقع القوات المشتركة جنوبي محافظة الحديدة.وأفاد مصدر عسكري في القوات المشتركة، بأن عناصر الميليشيات المتمركزة في مدينة الحديدة استهدفت النقطة الأولى، والنقطة الخامسة المتواجدة في الخامري وسيتي ماكس، شرقي المدينة في تصعيد جديد للميليشيات الحوثية ضد اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، فقد استهدف الحوثيون مواقع الفريق المشترك المتواجد في نقاط الارتباط المشتركة بالأسلحة المتوسطة والرشاشة، منوها باستمرار الميليشيات الحوثية في خروقها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في محاولة منها للقضاء على كل الاتفاقات التي توقع عليها،والتي ترعاها الأمم المتحدة.

كما واصلت ميليشيات الحوثي عملياتها وخروقها اليومية للهدنة الأممية باستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية التحيتا جنوبي المحافظة بالأسلحة المتوسطة في أوقات متفرقة، نهار أمس، وتحديداً في منطقة الجبلية التابعة للتحيتا.

إلى ذلك، انفجر لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثي ب«حراثة زراعية» وأصيب سائقها اثناء قيامه بحراثة مزرعته في منطقة الحيمة جنوب التحيتا.