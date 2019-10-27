شكرا لقرائتكم خبر عن «عيادة الروبوتات».. قلب «فيرست جلوبال» النابض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رغم أن الروبوتات أصبحت تتمتع بمستويات عالية من الدقة والذكاء الاصطناعي، وقدرة فائقة على القيام بعدد كبير من المهام بديلاً للبشر، فإنها لا تزال تحتاج إلى العنصر البشري حال تعطلها، وما كان من الممكن وجود أكثر من 200 روبوت في مكان واحد، تجمعها بطولة «فيرست جلوبال» المقامة في دبي، من دون توفير فريق مختص لتوفير الدعم والإصلاح، وتسهيل العقبات أمام المتسابقين.

و تميزت البطولة بوجود «عيادة للروبوتات» تضم 25 إماراتياً يصلحون المشكلات التقنية التي يمكن أن تواجه المتسابقين، لتكون قلب البطولة النابض.

وتضم العيادة خبراء تقنيين يوفرون كل أنواع الدعم والفحص، واستبدال قطع الغيار، والتدخل السريع لإصلاح المشكلات الطارئة، حتى تضمن العيادة أعلى مستويات الجودة للروبوتات، والتأكد من مبدأ تكافؤ الفرص بين المتسابقين من دول العالم المشاركة في الفعاليات.

وقالت حصة مصبح، قائدة الفريق التقني: إن العيادة لديها 4 أقسام فرعية لتوفر كل أنواع الدعم للمتسابقين، وهي: الورشة، وقسم قطع الغيار، والتفتيش، فضلاً عن فريق نوعي للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

وأضافت أن العيادة فحصت 120 روبوتاً وأصلحتها، خلال فعاليات امس. مشيرة إلى أن أغلب حالات الأعطال، تتمثل في دعم البرمجيات وإصلاح أجهزة التحكم، واستبدال البطاريات.

وأوضحت أن الوقت المستغرق في إصلاح المشكلات التقنية البسيطة للروبوت، لا يتعدى 5 دقائق، حيث يرسل الفريق المختص الروبوت، بعد إصلاحه، إلى قسم التفتيش، لتجربته، والتأكد من إصلاحه، بحيث لا يتكرر العطل، فيما يستغرق وقت إصلاح المشكلات المعقدة من 10 إلى 20 دقيقة.

وأكدت مصبح، أن العيادة فتحت أبوابها أمام المتطوعين، وحددت بعض المعايير للانضمام إلى فريقها، وأهمها أن يمتلك المتطوع خبرة تقنية سابقة في إصلاح الروبوتات.

الورشة

فيما قالت أحلام الحمادي، من قسم الورشة، إن مهمة الورشة الأساسية أعمال القص، واللحام، وفك وتركيب أجزاء الروبوت باستخدام منشار إلكتروني، وتتمثل أغلب الحالات التي تتردد على الورشة، في قص أجزاء من الروبوت، حتى تتناسب مع التصميم المطلوب، من حيث الطول والحجم، بحسب لوائح لجنة التحكيم للبطولة

التفتيش

وقال عبد العزيز الطنيجي، من قسم التفتيش، القسم يفتش على جميع الروبوتات المشاركة، والتأكد من جودتها، فضلاً عن فحص عدد القطع المستخدمة في بناء الروبوتات المصرح به للفريق. كما أن القسم يصدر رخصة مؤقتة للروبوت، بعد الفحص، للمشاركة في كل منافسة جديدة.

ويتأكد من وجود جهازين للتحكم فقط، بحسب شروط المسابقة.

التدخل السريع

وقالت حصة الشحي، من قسم التدخل السريع، إن القسم يتكون من 8 تقنيين مدربين على إصلاح الحالات الطارئة في أسرع وقت، عبر أدوات إصلاح وفحص قليلة يمكن نقلها إلى موقع الفريق المشارك.

قطع الغيار

وقالت فاطمة محمد، من قسم قطع الغيار، إن القسم يستبدل كل قطع الغيار التقنية للروبوت، ويضم مخزن القسم 150 نوعاً مختلفاً، بإجمالي 50 ألف قطعة بديلة.

وأضافت أن أغلب المشكلات التقنية التي استقبلها القسم هي طلبات استبدال البطاريات، ومحركات الروبوت.



الفريق الأفغاني

فريق من «الحالمات» بمستقبل أفضل





متشحات بعلم أفغانستان، تدفعهن العزيمة لتمثيل بلدهن، تحلم عضوات فريق أفغانستان بالفوز في اللقب العالمي لبطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، حيث ضمت منصة الفريق 5 فتيات، قدمن للمشاركة في البطولة التي ألهمت ملايين الفتيات حول العالم من المهتمات بالبرمجة وتصميم الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وطوّر فريق «الحالمات الأفغانيات» روبوتاً يطبّق خمس عمليات لجمع الملوثات بأحجامها المختلفة من مياه المحيطات باستخدام تقنية التوجيه، ومن ثم نقلها بواسطة رافعة لوضعها في بارجة متخصصة لتدوير تلك النفايات.

الفريق نفسه شارك في الدورة الأولى من البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة، كما استقبله قادة دوليون من بينهم رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وهن يحظين بدعم من مغني الراب والناشط العالمي ويل آي إم، وقد شاركن في العديد من منافسات الروبوتات حول العالم.

وعاد الحلم من جديد ليحلّق بالفريق المكوّن بكامله من الفتيات، من بلادهن أفغانستان إلى دولة الإمارات لينافسن أقرانهن من المهتمين بالتكنولوجيا الحديثة، على توظيف علم الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لابتكار حلول عملية تنقذ البيئة البحرية وتتصدى لمشاكل التلوث والاحتباس الحراري، وتراكم النفايات في محيطات العالم.

وتجمع عضوات الفريق من الفتيات على أنهن واجهن منذ البداية صعوبات في تقبّل المجتمع لقدراتهن كطالبات في توظيف مهارات البرمجة والتصميم، وحل المسائل الرياضية لابتكار حلول برمجية مفيدة، ويؤكدن أن تأهلهن لم يكن سهلاً، إذ تفوقن على مستوى جمهورية أفغانستان، وتميّزن بين آلاف الطلاب والطالبات في تحديات شاركت فيها مدارس من مختلف أنحاء الدولة.

وتؤكد الفتيات أنهن يخضن غمار رحلة نجاح ملهمة للفتيات في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في أفغانستان، ويتطلعن إلى تحقيق طموحات قريناتهن وتمكينهن بشكل أكبر بالتعليم والتحصيل المعرفي الذي يركز على العلوم والرياضيات والتكنولوجيا للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية لبلادهن.

وقد اختيرت رويا محبوب المشرفة على فريق «الحالمات الأفغانيات» في قائمة مجلة «تايم» العالمية للشخصيات المئة الأكثر تأثيراً عام 2013، لدورها في تصميم شبكة إنترنت مجانية للصفوف المدرسية في أفغانستان، من أجل تعزيز منظومة التعليم وتطويرها في مختلف أنحاء البلد الذي شهد عقوداً من النزاع، وعدم الاستقرار.

وتقول محبوب: إن تعليم الفتيات في أفغانستان آخذ في التطور بشكل تدريجي، بعد أن كان يعد ترفاً للنساء في بلادها، وإن تخصصات العلوم والرياضيات والهندسة كانت دائماً بعيدة عن متناول بنات الأجيال التي سبقتها.

وتؤكد رويا أن التنظيم المتميز للبطولة في دولة الإمارات، وحسن الضيافة، والدعم الكبير الذي لقيه فريقها من منظمي هذا الحدث العالمي بدبي، شكل دعماً إضافياً لها ولزميلاتها.

الفريق الهندي

«شاكتي» يبتكر حلولاً لمواجهة تلوث المحيطات





في أجواء تفاعلية يستعد فريق «جيرد أب جيرلز» الهندي، لاستكمال منافسات بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» في دبي، من خلال تجارب على الروبوت «شاكتي» - (ويعني «القوة» باللغة السنسكريتية)- لمواجهة تحدي تلوث المحيطات.

واللافت في الفريق الهندي تشكيلته المكونة من الفتيات فقط، تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عاماً، في أول مسابقة خارجية يشاركن فيها على الإطلاق، وبدافع من شعارهن «فتيات يبرمجن المستقبل»، لم يكتف فريق «جيرد أب جيرلز» بتطوير قدراتهن الروبوتية فحسب، بل بتنفيذ برامج توعية متعددة في الهند.

وأشارت راديكا سيخساريا ذات الستة عشر ربيعاً، وهي عضو في الفريق، إلى إن الروبوت الخاص بالفريق «شاكتي» يختلف عن الروبوتات الأخرى، لأنه يتميز بآلية جمع وتسليم شاملة يمكنها جمع الملوثات الكبيرة والصغيرة ووضعها في أماكن مخصصة، بما يوفر الوقت، والجهد.

وقالت لافانيا ذات الخمسة عشر عاماً: «يتميز الروبوت «شاكتي» بموثوقية وثبات وتنوع أكبر من الروبوتات التي تنافسنا ضدها، لذا أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً للفوز».

وقامت عضوات الفريق الهندي بتأسيس فريق «فيرست ليجو ليج» الذي يعمل مع فتيات من المناطق الداخلية في وسط الهند، وجمعن التبرعات لتقديم مجموعة أدوات لتلك الفتيات، في إطار المبادرة التي تنفذها «فيرست»، وهي مؤسسة خيرية غير ربحية تعمل مع الطلاب الصغار وتدربهم من خلال الهندسة الواقعية لبناء روبوتات قائمة على قطع «الليجو» لإنجاز مهام محددة، وتشرف على تنظيم ورش عمل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للأطفال في دارافي، إلى جانب المشاركة في العديد من البرامج التعليمية مع مجتمع «فيرست جلوبال» عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مينال ماجومدير، مشرفة الفريق العاملة في القطاع المصرفي: «هذا الفريق الوحيد الذي لا يمتلك خلفية في مجال الروبوتات، لكنه استطاع أن يقنع لجنة التحكيم في الهند بقدرته على بناء وتطوير روبوت قادر على الفوز بالجائزة».

وأضافت: «لقد كانت الفتيات جزءاً من فريق روبوتات مختلط وأكبر حجماً، لكنهن لم يحصلن على فرصة القيام بأي دور فني، إذ كان الاعتقاد السائد أنهن يجب أن يتولين مهام جمع التمويل، أو التسليم، وليس مهام البرمجة، أو بناء الروبوتات».

ويكمن تحدي النسخة الثالثة من البطولة، في تصميم روبوت قادر على جمع الملوثات الكبيرة والصغيرة من المحيطات، ويجب أن يكون الروبوت قادراً على وضع الملوثات التي يتم جمعها في أي من المستويات الثلاثة من قارب المعالجة.

الفريق الروسي

«فيدور».. روبوت قوي لالتقاط النفايات





يقول نيكولاي سميتانين مشرف الفريق الروسي، المعلم في نادي «روبوماستر»، الذي يشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»: «كان بإمكان هذه المجموعة من الفتيان لعب كرة القدم في الحديقة، أو ممارسة ألعاب الفيديو في مركز الترفيه المحلي، مثل معظم الأطفال في أعمارهم، لكنها عوضاً عن ذلك، تمضي ساعات عقب انتهاء وقت الدراسة، وخلال عطلات نهاية الأسبوع في العمل من أجل مستقبل أفضل، وأكثر نظافة».

ويقول إيجور نوموف قائد الفريق والمبرمج البالغ من العمر 15 عاماً: «يعني اسم فيدور «هبة الربّ» باللغة اليونانية، ونحن نؤمن حقاً بأن مفهوم فيدور هبة يمكن لدول العالم أجمع أن تتبناها في سبيل الإسهام في تنظيف بيئاتها».

ويمكن للروبوت قوي البنية أن يلتقط النفايات التي يشيع تواجدها في الحدائق، والشوارع، والشواطئ، وغيرها من المساحات الخارجية، وأن يتخلص منها، إذ يقوم تصميمه على المساعدة في معالجة الكميات الضخمة من المخلفات التي ينتجها الإنسان.

ويعيش إيجور مع والديه اللذين يعملان في مجال البرمجة ضمن عائلة تثمّن عالياً دور التشفير والحواسيب بصفة عامة.

دين كامين

دبي تنجح في استضافة أكبر وأفضل بطولة للروبوتات

Advertisements

شكلت الحلول التكنولوجية التي ابتكرها دين كامين، المخترع وخبير التكنولوجيا ورائد الأعمال البالغ من العمر 68 عاماً، العمود الفقري في تشغيل جميع آلات غسل الكلى، و80% من مضخات الأنسولين في العالم، ولا يزال الرجل الذي أسس بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال»، عازماً على إيجاد الحلول للتحديات الكبيرة التي تواجه البشرية، وشهيته لتغيير العالم متقدة حتى اليوم، ما يظهر جلياً في البطولة التي تستضيف دبي دورتها الثالثة.

تستضيف هذه البطولة العالمية الشبيهة بدورات الألعاب الأولمبية، الطلاب ممن تراوح أعمارهم بين 14و 18 عاماً، من جميع أنحاء العالم، في منافسة لابتكار روبوتات والمشاركة بها في سلسلة من التجارب والفعاليات التي يمكن أن تعالج، وربما تقدم إجابات لأكبر التحديات التي تواجه الكوكب اليوم، وتركز دورة العام الحالي على موضوع «حماية المحيطات».

ويقول كامين: «هذه المرة الثانية فقط التي يقام فيها هذا الحدث في مدينة خارج الولايات المتحدة، وقد وعدت دبي باستضافة أفضل دورة لهذه البطولة، وأوفت بهذا الوعد». ويضيف: «من السهولة بمكان أن نرى لماذا استطاعت دبي أن تحول هذه الفعالية إلى نجاح باهر. فمن المعروف أن دبي هي الوجهة التي تستضيف الفعاليات التكنولوجية المرموقة، وتحتضن جهود تطوير التقنيات الناشئة. وإذ تتمتع الإمارة بموقع استراتيجي وسط العالم، فثمة طموح كبير لتحويل دبي مركزاً عالمياً للابتكار، بقيادة الشباب».

وشهدت الدورة الحالية التي تنظم في «فستيفال أرينا» تحت إشراف «مؤسسة دبي المستقبل»، زيادة مذهلة بنسبة 42% في عدد المشاركين عن الدورة السابقة التي أقيمت في استاد مدينة مكسيكو سيتي الأولمبي العام الماضي، وشاركت فيها فرق من 135 دولة، إذ يشارك في دورة العام الحالي، 191 فريقاً كل منها مكون من خمسة طلاب، ليبلغ مجموعهم 1500 طالب، جاؤوا إلى دبي، ليكونوا جزءاً من هذا الحراك العالمي الهادف لتنمية الشباب وتعزيز التطور التكنولوجي والاستدامة البيئية.

بالنسبة إلى كامين، جاء تأسيس «فيرست جلوبال» عام 1989 انطلاقاً من رغبته في منح الشباب الأمريكي، الأدوات والتحفيز اللازمين لفتح آفاق الوظائف المستقبلية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

الفريق المصري

اهتمام مستقبلي بالبيئة





أجمع أعضاء الفريق المصري المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دبي، على ضرورة الاهتمام بالبيئة والحفاظ عليها ومكافحة التلوث، ومنه تلوث المحيطات ودعا الفريق إلى تكاتف دول العالم للمحافظة على المحيطات والبيئة البحرية كونها واجباً مشتركاً بين الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات وأفراد المجتمع.

وتقول ليلى عبد الله مشرفة الفريق: «أعضاء الفريق كلهم من مركز«يونج ليدرز أكاديمي» في الإسكندرية وتم اختيارهم من قبل«فيرست جلوبال» حيث شاركنا في التحدي الذي تم تنظيمه في واشنطن والثاني الذي جرى في المكسيك وفي هذا التحدي الذي يجري في دبي لدينا فريق يضم خمسة من المتسابقين لديهم طموحات كبيرة وأفكار استثنائية، هم إضافة إلى عبد الرحمن الشبيني، ممدوح الشريف، طارق الشريف، هناء البنا، وسندس عمر، ويصرون جميعاً على إحداث تغيير في جودة الحياة العالمية من خلال توظيف أفكارهم وابتكاراتهم بما يخدم الإنسانية.

وأشارت إلى أن عبد الرحمن الشبيني منذ صغره عانى مرض «الهيموفيليا» ما دفع أهله لمنعه من اللعب والاحتكاك مع أطفال الحي وأصدقائه في المدرسة خوفاً على صحته وتعرضه للنزيف، إلا أن الشبيني أوجد لنفسه عالمه الخاص ليكتشف مواهبه وخبراته ويدخل عالم التكنولوجيا والروبوتات وتبدأ رحلته مع الذكاء الاصطناعي.

الفريق الأردني

النشامى يتحدّون الصعوبات ويطورون معارفهم





التكنولوجيا ليست مجرد معادلات وأرقام يتعامل معها أناس أشبه بالآلات، بل صورة متغيرة لرؤيتنا للحياة، تجعلنا نكتشف أنفسنا بشكل أفضل، كما يرى أعضاء فريق «روبو فايترز» من نشامى مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في الأردن.

يقول ياسر جاد الله، مشرف الفريق إنه، يراقب بالتعاون مع المعلمين وأهالي الطلبة تغيرات سلوك الطلبة، حيث ثبت أن الطالب الذي ينتظم في أحد البرامج ويشارك في المسابقات، تتطور شخصيته وقدرات تواصله، أكثر بكثير من الآخرين. كما أن الاحتكاك والتعامل مع طلبة من بيئات وجنسيات مختلفة، يثري معارف الطلبة ويساعدهم على التأقلم.

وأضاف: نقوم في أغلب الأحيان بأعمال تطوعية، لنشر فكرة المسابقة التي تتغير سنوياً، لأن للتطوع أهمية كبيرة لتنمية الشخصية، من جهة، والإحساس بالمسؤولية المجتمعية من جهة أخرى، فالأمر لا يقتصر على الاستفادة ولكنه يتعداه إلى العطاء إذ إن الفريق يستضيف سنوياً أو يزور طلبة من مدارس أخرى لتدريبهم على مهارات التصميم والبرمجة، وقد أعار أكثر من مرة مواد وقطع روبوت إلى مدارس، من أجل الاشتراك في المسابقات.

مدرسة التميز

ويضم الفريق الأردني: خليل القاق (16 سنة) وهو كابتن الفريق ويعمل في التصميم والبرمجة. ومحمد جمجوم(16 سنة) المصمم الرئيسي، ومحمد الربابعة(16 سنة) وهو المبرمج الرئيسي، وبشار العموش (15 سنة) مساعد مصمم الروبوتات، وكلهم في الصف الأول الثانوي، أما أصغر الأعضاء فهو عبدالرحمن أبو دولة (14 سنة) من الصف التاسع باحث علمي ومصمم عروض تقديمية.

نجاحات وإنجازات

يقول جاد الله «نحن فريق تشكل منذ سنوات ويشترك الطلبة فيه بعد تلقيهم تدريبات نظرية وعلمية، ضمن خطة المدرسة لتطبيق مجموعة من برامج الإبداع العلمي، ويختار عدد من الطلبة كل سنة، ليحلوا محل أعضاء في الفريق وصلوا إلى الصف الثاني عشر. وقد سبق للفريق المشاركة في مسابقات وأنشطة محلية وعربية. وحالت الظروف المالية، وضعف الدعم دون الاشتراك العالمي، إلا أن دعم دبي للمسابقة هذا العام، أتاح لنا الاشتراك».



الفريق الفلسطيني

تطوير المهارات في الذكاء الاصطناعي





آمال الفريق الفلسطيني المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي في دبي، ترسم ملامح المستقبل من خلال تطوير المهارات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.. فحب البرمجة والروبوتات في مقتبل العمر، وحلمه بتطوير مهاراته مستقبلاً كانت الدافع الرئيسي لطموح أمجد لقيادة الفريق الفلسطيني المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال» التي تنظم على مدى أربعة أيام في دبي حتى الأحد 27 أكتوبر في فستيفال أرينا.

وقال أمجد: «ستتيح لنا المشاركة في هذه البطولة العالمية، فرصة التعرف إلى ثقافات جديدة وتجارب متنوعة في توظيف التكنولوجيا لابتكار تطبيقات مستقبلية تعود بالخير على المجتمعات».

وقالت زميلته في الفريق إنها متشوقة للمشاركة في هذا الحدث العالمي، وتبادل الخبرات مع الشباب القادم من مختلف قارات العالم والتواصل معهم للحديث عن أحلامهم ومشاريعهم المستقبلية.

ويضم الفريق: عمر صالح، وأمجد حامد، وشيماء لدادوة، ومؤيد يوسف، وقيس خطيب.

الفريق الإيطالي

روبوتات لإنقاذ البحار وتحسين الحياة





يخوض أعضاء الفريق الإيطالي المشارك في بطولة العالم للروبوتات والذكاء الاصطناعي «فيرست جلوبال 2019» في دبي، منافسات البطولة بحماسة وإيجابية لإيمانهم بقدرة الروبوتات على إيجاد حلول مبتكرة لإنقاذ البحار والمحيطات من النفايات والملوثات التي تؤثر في الحياة البحرية، وسكان العالم.

ويركز روبوت الفريق الإيطالي على تنظيف المحيطات من خلال إزالة الهيدروكربونات، وهي العناصر الرئيسية المكونة للبترول، والغاز الطبيعي، ويتطلب التحدي أن تقوم الفرق المشاركة باستخدام النماذج الأولية من الروبوتات لجمع وتوصيل الملوثات إلى حاوية معالجة تحتوي على ثلاثة مستويات، هي الاسترجاع، وإعادة التدوير، وإعادة الاستخدام.

ونظراً إلى أن الفريق الإيطالي فضّل عدم ربط مشروعه بمسار محدد، وإتاحة الفرصة لأن تأخذ الفكرة شكلها مع مرور الوقت، قام الطلاب الإيطاليون ببناء روبوت يجمع الملوثات الصغيرة ويضعها في مستوى إعادة الاستخدام، وفي الوقت نفسه يدفع الملوثات الكبيرة إلى مستوى الاسترجاع.

وأعرب أعضاء الفريق الإيطالي الذي يضم كلاً من: جورجيو بيرنارديني، ولوكا دي بونتي، وألبيرتو كونتي، وجورجيا بويتانو، وماتليد أفانزينز، عن سعادتهم بالمشاركة في البطولة المقامة على أرض الإمارات، وأشادوا بمستوى التنظيم وجهود المنظمين في إخراج هذا الحدث العالمي في أفضل صورة.

وأشار أعضاء الفريق إلى أن الروبوتات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمثل عنواناً رئيسياً لمستقبل الرفاه الإنساني، من خلال ما ستوفره من إمكانات كبيرة وحلول تسهم في تحسين حياة الناس حول العالم.

الفريق المكسيكي

فريق المكسيك: الإمارات ألهمتنا تكنولوجياً





منذ أربعة أشهر بدأ تسعة طلاب من المكسيك العمل على نماذج أولية لحل التحدي العالمي المتمثل في تلوث المحيطات. وبعدها ب 12 أسبوعاً، بدأت مشاركتهم في بطولة «فيرست جلوبال 2019» في دبي.

يقول ريكاردو سالازار «دافعنا الدائم أن نظهر للعالم أننا كشباب لدينا القوة والأدوات اللازمة لجعل العالم أفضل»، ويرى أن دولة الإمارات، تمثل مركزاً عالمياً رائداً لتمكين المواهب الشابة. ويضيف: «فور وصولنا إلى دبي، لاحظت أنها مدينة رائدة في التكنولوجيا، رأينا ذلك في شوارعها، وفي تفاعل الناس، فالتكنولوجيا في كل مكان، ومن الواضح أنهم يأخذون مثل هذه المنافسات على محمل الجد، وهم عازمون على مواصلة هذه المسيرة».

ويضيف: «لا شك في أن الإمارات متقدمة جداً، وقد سمعت بمسابقة جديدة ستقام العام القادم في أبوظبي، وستركز على الروبوتات. وعندما نسمع بمثل هذه الأشياء، نعلم أن لدينا فرصاً نحن الشباب، لنسهم في مجال يحدث فرقاً على أرض الواقع. إن الروبوتات مهمة جداً لحل مشكلات العالم. وسوف نتمكن من التعايش عندما ندرك كيف تعمل الروبوتات والمنافع التي ستوفرها».

وأكد ريكاردو ذو الستة عشر ربيعاً «جميع الأفكار مهمة، ومثل هذه المسابقة تمثل فرصة لسماع كل الأفكار صغيرها وكبيرها. أطلق العنان لخيالك وستتمكن من حصد النتائج لاحقاً»، داعيا شباب العالم، إلى اتخاذ إجراءات عملية لتنظيف مدنهم وأنهارهم ومحيطاتهم.