خروج 3 من أبطال تحدي القراءة واستمرار 9 متنافسين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365” استمرت المنافسات في الحلقة الخامسة من برنامج تحدي القراءة العربي الذي يذاع أسبوعيا على mbc، والتي شهدت انتقال الكويتي عبدالعزيز الخالدي، والجزائرية نعيمة كبير، والتونسية آية نور الدين، والسعودية جمانة سعيد المالكي، والمغربية فاطمة الزهراء أخيار، والفلسطيني عمر المعايطة، والإماراتية مزنة نجيب، والعُمانية سمية بنت سامي المفرجية، والسودانية هديل أنور الزبير، إلى الحلقة القادمة، وذلك بعد أن تم استبعاد 3 أبطال هم: الموريتانية أم النصر مامين، واللبنانية لبنى حميدة جمال ناصر، والأردنية شيماء قحطان أحمد قواقزة، الذين ودّعوا التصفيات نصف النهائية في أجواء إنسانية مؤثرة.

وكانت الحلقة الخامسة المذاعة أمس شهدت منافسة حامية بين الأبطال ال12، الذين تمكنوا من الوصول إلى هذه المرحلة من التصفيات بعد نجاحهم في التحديات التي شهدتها الحلقات الأربع السابقة.

زيارة ملهمة وتشجيعاً للمتنافسين ولتحفيزهم على تحقيق طموحاتهم، تضمنت الحلقة الخامسة من برنامج تحدي القراءة العربي مشاهد من زيارة الفنان الفلسطيني الشاب محمد عساف لدار تحدي القراءة العربي، تحدث فيها مع الأبطال عن أهمية وضع هدف وحلم نصب أعينهم والعمل جاهدين لتحقيقه.

وقال عساف: «أصبح المشاركون في برنامج تحدي القراءة العربي التلفزيوني نجوماً ملهمين في مجتمعاتهم وبرزت شخصياتهم كقدوة حسنة للجيل الناشئ بعد أن تابعهم ملايين المشاهدين العرب حول العالم بصفتهم ممثلين لبلادهم».

جميع الأبطال رابحون

أكدت منى الكندي أمين عام التحدي أنه مع اقتراب التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي من محطتها النهائية ومع توالي خروج أبطال من المنافسة، فإن جميع الأبطال رابحون لأن الهدف الحقيقي للتحدي والبرنامج التلفزيوني هو إبراز أهمية القراءة وأثرها الإيجابي في شخصية المواظبين عليها».

ومع خروجها من البرنامج توجهت الطالبة الموريتانية أم النصر مامين برسالة للطلاب في العالم العربي، وقالت: «يكمن الحل لكل التحديات التي تواجهها مجتمعاتنا العربية في المستوى الثقافي لكل فرد منا».

وقالت الطالبة اللبنانية لبنى حميدة جمال ناصر: «لا يحزنني الخروج من التصفيات لأنني بالرغم من كل شيء أشعر بفخر شديد بعد أن أصبحت ممثلة لبلادي في تحدي القراءة العربي أمام ملايين العرب الذين تابعوا البرنامج».

ومن جهتها، قالت الطالبة الأردنية شيماء قحطان أحمد قواقزة: «لديّ إيمان كبير أن كل من يفتح دفتيّ كتاب وينهل من كنوزه هو بطل بالمعنى الحقيقي».