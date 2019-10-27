بدء تنفيذ المرحلة الـ 2 لتوسعة مستشفى دانة الإمارات للنساء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت المجموعة الشرقية المتحدة للخدمات الطبية في أبوظبي عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال في أبوظبي والتي تشمل إنشاء مبنى جديد بجوار المبنى الحالي بمدينة بوابة أبوظبي، حيث وضع محمد علي الشرفاء الحمادي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وماريانو جونزاليز الرئيس التنفيذي للمستشفى، بحضور عدد من المسؤولين من المجموعة والاستشاريين، حجر الأساس للمرحلة الثانية إيذاناً ببدء إنشاء مبنى مكون من 6 طوابق ملاصق للمبنى الحالي.

وقال الحمادي إن نجاح مستشفى دانة الإمارات في توفير خدمات صحية متطورة للنساء والأطفال وتحقيق نتائج طبية إيجابية، وزيادة الإقبال على مختلف أقسام المستشفى، وزيادة نسبة الإشغال، دفعتنا إلى المباشرة في عمليات التوسعة والبدء بإنشاء المرحلة الثانية من المستشفى بتكلفة إجمالية تصل إلى 300 مليون درهم، وعليه، ترتفع أصول المجموعة إلى 4.2 مليار درهم، مشيراً إلى أن المبنى الجديد يتكون من 6 طوابق، وسيضم 100 سرير جديد ليرتفع إجمالي الأسرّة إلى 225 سريراً.

وأضاف أن هذه التوسعات تأتي في إطار الاهتمام المتنامي بخدمات رعاية الأمومة والطفولة التي تحظى برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، «أم الإمارات»، حيث افتتحت سموها في وقت سابق مستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال.

وأكد أن قرار بدء تنفيذ المرحلة الثانية جاء بعد دراسات تفصيلية للاحتياجات الفعلية في أبوظبي في ضوء تقارير دائرة الصحة في أبوظبي بشأن الطاقات الاستيعابية والاحتياجات الفعلية من التخصصات والأسرّة المطلوبة بالذات في مجال طب الأطفال، وغير ذلك من التخصصات الطبية والجراحية للنساء، باعتبار مستشفى دانة الإمارات مركزاً مرجعياً لحالات الحمل عالي الخطورة، ويضم مختلف الأقسام، ووحدة للعناية المركزة للخدّج من المستوى الثالث، وتخصصات دقيقة للأطفال.

وأوضح ماريانو جونزاليز أن التوسعة الجديدة تشمل أيضاً إضافة 3 غرف عمليات حديثة، و16 غرفة ولادة مجهزة، وإضافة 30 غرفة كشف جديدة لأقسام العيادات الخارجية، إلى جانب توسعة الصيدلية الحالية بإنشاء صيدلية ذات مساحة أوسع في المبنى الجديد.

واكد انه سترافق التوسعة زيادة عدد الكادر الطبي والفني من خلال استقطاب 500 موظف جديد، بينهم 100 طبيب في مختلف التخصصات و200 ممرض وممرضة.