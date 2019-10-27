الجيش السوري يسيطر على ثماني قرى في ريف الحسكة الشمالي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، امس، إن وحدات الجيش تابعت انتشارها على محور طريق تل تمر - رأس العين، بريف الحسكة الشمالي، وبسطت السيطرة على 8 قرى في المنطقة. وأضافت الوكالة الرسمية، أن وحدات الجيش دخلت الحدود الإدارية لمدينة رأس العين على محور طريق تل تمر رأس العين بالريف الشمالي لمحافظة الحسكة. وأشارت «سانا» إلى أن القوات السورية تابعت انتشارها في ريف الحسكة الشمالي الغربي، ودخلت منذ صباح أمس السبت، 8 قرى على طريق تل تمر رأس العين وهي السيباطية والجميلية وخربة الدبس والقاسمية والرشيدية والداوودية والعزيزية والظهرة، لتصل إلى مشارف الحدود السورية التركية. ولفتت إلى أن الوحدات تتابع تقدمها وانتشارها في ريف المدينة وصولاً إلى الحدود السورية التركية. وقالت «سانا» إن القوات السورية انتشرت على طريق بطول 30 كلم جنوب الحدود التركية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن رتلاً تابعاً لقوات الجيش السوري والقوات الروسية مؤلفاً من مئات الآليات المحملة بمعدات عسكرية ولوجستية، وأكثر من ألفي عسكري، بدأ الانتشار في محيط ما تسميه أنقرة «المنطقة الآمنة» على الحدود بين تركيا وسوريا.

واعتبر المرصد أن عملية الانتشار هي «الأضخم على الإطلاق منذ انتهاء وجود القوات السورية في المنطقة قبل 5 سنوات». ورغم انتشار القوات السورية، أفاد المرصد بوقوع اشتباكات بين المقاتلين الأكراد والفصائل المدعومة من أنقرة في محاور عدة شرقي الفرات.

وكشفت تقارير إعلامية، أمس، عن أن قصفاً تركياً استهدف قرية «الحمدانية» بريف «رأس العين» شمال شرقي سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية «سانا» إن شخصين قتلا جراء القصف التركي على إحدى قرى ريف رأس العين شمال شرقي البلاد.

وأعلنت الشرطة العسكرية الروسية في شمال سوريا عن خطط لتوسيع نطاق دورياتها، حتى تصل إلى معبر سيمالكا على الحدود السورية العراقية. وقال إيفان فولجين، قائد وحدة الشرطة العسكرية الروسية في مدينة القامشلي السورية، إنه من المقرر توسيع منطقة الدوريات الروسية إلى ضعفيها في وقت قريب، ل«تشمل المناطق شرقي القامشلي حتى بلدة سيمالكا الواقعة على بعد 130 كم عن المدينة باتجاه الموصل العراقية».

وذكر أن الشرطة العسكرية الروسية قامت، أمس، بتسيير دورية جديدة على الحدود السورية التركية إلى الغرب من مدينة القامشلي باتجاه بلدتي عامودا والدرباسية وصولاً إلى بلدة مختله، وأن الدورية الروسية قطعت أكثر من 210 كم. كما زارت الشرطة الروسية معبراً على الحدود مع تركيا على الأطراف الشمالية للقامشلي. (وكالات)