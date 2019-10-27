الناخبون العمانيون يتوجهون اليوم لانتخاب أعضاء «الشورى»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مسقط :راشد النعيمي

يتوجه 713335 ناخباً وناخبة من العمانيين اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة في جميع مراكز الانتخاب بالسلطنة، وذلك لاختيار 86 عضواً، يمثلون الولايات كافة بالسلطنة، فيما حرصت وزارة الداخلية على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية للتسهيل على الناخبين عملية الإدلاء بأصواتهم حيث تشهد هذه الانتخابات تعميم التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب كافة لتوفير أجواء انتخابية خالية من التعقيد ولما تحرزه هذه التقنية من نتائج دقيقة في الأداء الانتخابي وترجمة لمبادئ النزاهة والشفافية والأمان.

وكانت لجان الانتخابات في الولايات قد أعلنت القوائم الأولية للناخبين، وذلك في أماكن بارزة في مكاتب الولاة وعبر الموقع الإلكتروني للانتخابات حيث بلغ عدد الناخبين في القوائم الأولية 713335 ناخباً وناخبة، بينهم 375801 ناخب، و337534 ناخبة، وذلك لانتخاب 86 عضواً يمثلون الولايات كافة بالسلطنة، موزعين ما بين عضو واحد للولايات التي يقل عدد سكانها عن 30 ألف نسمة، وعضوين للتي يزيد عدد سكانها على 30 ألف نسمة، وقد بلغ عدد المرشحين 717 مرشحاً ومرشحة بينهم 675 مرشحاً، و42 مرشحة.

وكان عدد الناخبين لانتخابات مجلس الشورى للفترة الثامنة بلغ نحو 600 ألف ناخب وناخبة تقدموا لانتخاب 85 عضواً.

وحرصت وزارة الداخلية على استخدام أحدث التقنيات الحديثة في العملية الانتخابية والتي تسهل على الناخبين الإدلاء بأصواتهم حيث تشهد انتخابات هذه الفترة تعميم التصويت الإلكتروني في مراكز الانتخاب كافة ويتكون جهاز التصويت الإلكتروني الذي أطلق عليه اسم «صوتك» من شاشة تعمل بنظام اللمس، محدد فيها إجراءات وخطوات الانتخاب، ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر، وقد روعي في تصميم شكل الجهاز ملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن وذوي الإعاقة.

كما دشنت الوزارة نظام التصويت عن بُعد للناخبين الموجودين خارج السلطنة، بحيث لن تكون هناك مقار للانتخابات في بعض السفارات حسب ما كان عليه في الفترات الماضية ويعمل هذا النظام كتطبيق في الهواتف المحمولة الذكية التي تعمل بشريحة الهاتف المتنقل لشركات الاتصالات العاملة بالسلطنة المعززة بنظام التصديق الإلكتروني (PKI).

وأشار ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة الإعلامية للانتخابات إلى اكتمال كافة الاستعدادات لتغطية الاستحقاق، وأوضح أنه سيُشارك في تغطية الانتخابات قرابة سبعين صحفياً وإعلامياً من خارج السلطنة، يُمثلون عدداً من المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية.