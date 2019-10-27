شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 15 من الأكراد والموالين لأنقرة فى اشتباكات شمال شرق سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل 15 شخصا من قوات سوريا الديمقراطية، والقوات الموالية لأنقرة ، اليوم السبت ، جراء اشتباكات دارت بينهم شمال شرق سوريا.



وأوضحت مصادر سورية، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، أن المعارك وقعت فى مناطق بين تل تمر ورأس العين ، ما أسفر عن مقتل 9 عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة ، و6 من قوات سوريا الديمقراطية.



وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان قد توصل إلى اتفاق مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى سوتشى ، نص على أن موسكو "ستسهل سحب" عناصر وحدات حماية الشعب الكردية وأسلحتهم من منطقة تمتد حتى عمق 30 كيلومترا من الحدود مع تركيا، فيما هدد الرئيس التركى بأن بلاده ستتحرك عسكريا من أجل ما ادعاه بـ "تطهير" المنطقة المحاذية لها فى شمالى سوريا، حال لم ينسحب منها المقاتلون الأكراد بحلول نهاية المهلة المتفق عليها مع روسيا.