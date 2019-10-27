تركيا.. الكويت تشارك في اجتماع "التنفيذي" للجمعية البرلمانية الآسيوية

ريزا / الخليج 365

تشارك الكويت، في اجتماع المجلس التنفيذي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية، بولاية ريزا، شمال شرقي تركيا.

ومثل الكويت، السفير لدى أنقرة، غسان يوسف الزواوي، والوفد الممثل بعدد من نواب مجلس الأمة، في الاجتماع الذي انطلق الجمعة ويترأسه البرلمان التركي.

وعلى هامش الاجتماع، التقى السفير الزواوي بوالي ريزا كمال تشبر، ورئيس بلدية ريزا رحمي تشتين.

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يشار أن اجتماع المجلس التنفيذي الأول للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي دعا له رئيس مؤسسة إدارة بورصة التجارة لريزا مهمت أردوغان، يختتم الإثنين.

وتعد الجمعية البرلمانية الآسيوية أحد أهم المنتديات الدولية في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم 64 عضوا بينهم 42 عضوا أساسيا، و5 دول ومنظمات بصفة مراقب.

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