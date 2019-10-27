الحزم يهزم الأهلي بمباراة الجروس الأولى

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صحيفة الخليج الالكترونية
فاز نادي الحزم على ضيفه الأهلي بنتيجة (2-1)، ضمن مباريات الجولة الثامنة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهد الشوط الأول ندية كبيرة من الفريقين، حيث تدخل الفار في العديد من المواقف، بعدما تم إلغاء هدف للحزم، وطرد لويز فليبي لاعب الحزم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.
سجل ابراهيما تانديا لاعب نادي الحزم هدف فريقه الأول عند الدقيقة 50، من تصويبة قوية على يمين محمد العويس.
وفي الدقيقة 59 شارك سعيد المولد بدلًا من عبد الله حسون، بعد أن غاب خلال الجولات الأربعة بقرار من صالح المحمدي مدرب الفريق السابق.
وفي الدقيقة 70، سجل عبد الباسط هندي هدف التعادل للأهلي بعدما تابع رأسية عمر السومة التي اصطدمت في مدافع الحزم ليحولها في المرمى.
وسجل منصور حمزي الهدف الثاني لنادي الحزم عند الدقيقة 87، بعدما انفرد بالحارس محمد العويس، ليضع الكرة على يسارة.
وبهذه النتيجة، تجمد رصيد الأهلي عند 14 نقطة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد الحزم إلى 13 نقطة في المركز السادس مما أدى إلى نزول النصر إلى المركز السابع.
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