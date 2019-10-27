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التعاون يوقف زحف الفيصلي

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

استطاع نادي التعاون من تحقيق الفوز على نظيره الفيصلي في اللقاء الدي جمعهما على ملعب مدينة الملك عبدالله ببريده ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الامير للمحترفين بهدفين مقابل هدف.

افتتح التسجيل التعاون في الدقيقة 44 عن طريق محترفه تاومبا بكرة رأسية ثم اضاف التعاون هدفه الثاني في الدقيقة 63 بعد كرة غالطت لاعب الفيصلي ايغور روسي ووضعها في مرماه كهدف تعاوني ثاني.

وعند الدقيقة 80 استطاع لاعب الفيصلي ايغور روسي من تقليص النتيجة و تسجيل هدف فريقه الاول بكرة رأسية لتنتهي المباراة بهذة النتيجة.

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