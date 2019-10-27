يوفنتوس يسقط في فخ التعادل أمام ليتشي

صحيفة الخليج الالكترونية

أهدر يوفنتوس نقاطا للمرة الثانية هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بتعادله 1-1 مع مستضيفه ليتشي اليوم السبت، ومنحت ركلة جزاء من باولو ديبالا التقدم لحامل اللقب مبكرا في الشوط الثاني لكن ماركو مانكوسو قائد ليتشي أدرك التعادل بنفس الطريقة.

ودخل يوفنتوس، الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الدوري بقيادة المدرب ماوريتسيو ساري، المباراة بعد انتصاره في آخر سبع مباريات بجميع المسابقات.

لكنه عانى لافتتاح التسجيل أمام صاحب الأرض المتحمس في ظل غياب نجمه كريستيانو رونالدو الذي مُنح راحة غير أن ساري قال إنه كان محقا في استبعاد رونالدو.

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وهذه هي المرة الثانية التي يفشل فيها حامل اللقب في الحصول على النقاط الثلاث في الدوري هذا الموسم بعدما اكتفى بالتعادل بدون أهداف مع فيورنتينا في سبتمبر أيلول بينما حقق ليتشي أول نقطة على ملعبه هذا الموسم، وحافظ يوفنتوس على الصدارة برصيد 23 نقطة بعد أن أهدر إنتر ميلان صاحب المركز الثاني فرصة انتزاع القمة بتعادله 2-2 مع بارما ليظل بعيدا بنقطة واحدة خلف يوفنتوس، وتابع ساري “صنعنا عشر فرص للتسجيل ولم نغتنم أي منها. اعتقد أننا تساهلنا في الفرص وبعد التقدم في النتيجة تعاملنا كما لو أن الفوز أمر طبيعي”.

وظن يوفنتوس أنه تقدم بعد 17 دقيقة حين حول جونزالو إيجواين تمريرة أليكس ساندرو العرضية إلى الشباك لكن تم احتساب تسلل على المهاجم الأرجنتيني.

وافتتح الزوار التسجيل بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عندما نفذ ديبالا ركلة جزاء بعد أن أظهر نظام حكم الفيديو المساعد تعرض ميراليم بيانيتش لعرقلة داخل منطقة الجزاء، واحتاج ليتشي إلى ست دقائق فقط لإدراك التعادل بعد لمسة يد على ماتيس دي ليخت وسدد مونكوسو الركلة بهدوء، وتحكم فيدريكو برنارديسكي مهاجم يوفنتوس في كرة طويلة بشكل رائع وتخطى حارس المرمى لكنه سدد في القائم.