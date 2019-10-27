إدارة الحزم: نعتذر لجماهيرنا على عدم تقديم الجوائز

صحيفة الخليج الالكترونية

قدمت إدارة نادي الحزم، اعتذارها لجماهير النادي على إيفائها بوعدها لجماهير النادي بتقديم عدد من الجوائز عقب المباراة التي كسبها الفريق أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف، وأبدت استغرابها من إقدام رجال الأمن من شرطة محافظة الرس بإخراج الجماهير حول انتهاء المباراة، مطالبةً شرطة المحافظة بتقديم توضيح واحد لما جرى.

وذكرت إدارة الحزم في بيان لها مساء السبت: “نعتذر لجماهيرنا الغالية التي كانت تنتظر السحب على جوائز الفعاليات المصاحبة التي تكلفت بها إدارة النادي، حيث منعتنا شرطة الرس من السحب على الجوائز عبر إخراج الجماهير من فور نهاية المباراة على غير المعتاد.

وأضاف البيان: نحن نقدر رجال الأمن ونثمن جهودهم ونقف معهم صفاً واحداً في سبيل أمن واستقرار الوطن ومواطنيه، إلا أننا ما زلنا ننتظر تفسيراً واضحاً لما جرى.

وأعلنت إدارة الحزم أنها ستقوم بالسحب على الجوائز عبر بث مباشر في حساب النادي في تويتر مساء يوم الأحد في تمام الساعة الخامسة مساءً.