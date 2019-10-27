شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "اتصالات الجزائر": تذبذب خدمة الإنترنت بالجزائر حتى 1 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة "اتصالات الجزائر" مساء اليوم السبت، عن تذبذب خدمة الإنترنت فى الجزائر اعتبارا من مساء السبت وحتى يوم 1 نوفمبر المقبل.

وقالت الشركة التى تعد المزود الوحيد للإنترنت بالجزائر فى بيان لها "تعلم شركة اتصالات الجزائر، زبائنها، بشروعها فى عملية صيانة الشبكة الخاصة بتحويل التدفق الدولي، مما قد يتسبب فى تذبذبات فى شبكة الأنترنت خلال الليل".

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وأكدت الشركة، أن الطاقم الفنى سيبذل كل مجهوداته لكى يضمن استمرارية الخدمة، وأن الروابط الخاصة غير معنية بهذه الصيانة.