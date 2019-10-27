رئيس الوزراء العراقى يأمر قوات مكافحة الإرهاب بالانتشار و إنهاء الاحتجاجات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدران أمنيان لرويترز اليوم السبت، أن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، أمر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب بالانتشار فى شوارع بغداد واستخدام أى وسائل لإنهاء الاحتجاجات ضد الحكومة. وقرأ المصدران مذكرة من عبد المهدى لقائد جهاز مكافحة الإرهاب تبلغه بنشر قواته واستخدام كل الوسائل الضرورية لإنهاء الاحتجاجات فى بغداد.

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