شكرا لقرائتكم خبر عن لافروف يؤكد ضرورة تفادى أية إجراءات تؤدى إلى تقويض وحدة أراضى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، ضرورة تفادى أية إجراءات من شأنها تقويض سيادة ووحدة أراضى سوريا.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" فى نشرتها باللغة الإنجليزية أن لافروف نقل هذا الموقف الروسى خلال اتصال هاتفى تلقاه اليوم السبت من نظيره الأمريكى مايك بومبيو، وتناول أيضا بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الأمريكية الروسية.

وكانت روسيا قد استنكرت فى وقت سابق من هذا الأسبوع إرسال قوات أمريكية إلى دير الزور السورية بدعوى حماية آبار البترول المحلية هناك من اعتداءات العناصر الإرهابية لتنظيم داعش، حيث أكدت روسيا أن تلك الخطوة تنطوى على انتهاك للقانون الدولى منوهة بأن جميع الموارد الطبيعية مملوكة للسوريين وحدهم.