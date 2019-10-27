المرشح المستقل على سكورى يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم المرشح المستقل على سكورى ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة 12 ديسمبر المقبل، مساء اليوم السبت للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وقال سكورى فى مؤتمر صحفى عقده بمقر السلطة عقب تقديم أوراق ترشحه إن قرار خوضه الانتخابات الرئاسية جاء من أجل ضمان التغيير نحو الأفضل وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وقوة القانون والديمقراطية .
وأضاف أنه قرر الترشح كمرشح مستقل من أجل خدمة الشعب والوطن ومواصلة مسيرة شهداء ثورة نوفمبر المجيدة والمساهمة فى التغيير من خلال إشراك الكفاءات الشابة فى إدارة أمور الدولة وشؤونها.
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