شكرا لقرائتكم خبر عن ما معيار أفضلية المرور عند ملتقيات الطرق والتقاطعات؟.. توضيح من «المرور» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض: أوضحت الإدارة العامة للمرور شرط استحقاق السائق لأفضلية السير في ملتقيات الطرق أو التقاطعات حال عدم وجود لوحات منظمة لذلك. Advertisements وأفادت بأن معيار استحقاق الأفضلية هو كون السائق متقدماً على غيره؛ فيستحق بذلك أفضلية المرور، ويجب على السائقين الآخرين الانتظار ومنحه أفضلية السير.

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