" سيلفي" تودي بحياة فتاة بدبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019

الخليج 365

لقت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما حتفها من الطابق ال 17 من مبنى مطل على طريق الشيخ زايد بينما كانت تحاول أخذ صورة شخصية" سيلفي" ، حسبما ذكرت شرطة دبي لجلف نيوز.



وقال العقيد فيصل القاسم ، مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي ، إن الفتاة الآسيوية كانت على حافة الشرفة في شقة والديها وهي تحاول التقاط صورة شخصية عندما سقطت حتى الموت.

وقال العقيد القاسم" إنها كانت تقف على كرسي في الشرفة وهي تحاول التقاط صورة شخصية ولكنها فقدت السيطرة وسقطت ميتة"

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وفقا لشرطة دبي ، شاهدت أخت الفتاة أختها تسقط بعد أن فقدت توازنها.

"قالت أختها إنها فقدت توازنها أثناء الوقوف على كرسي وسقطت من الشرفة بينما سقط هاتفها المحمول داخل الشرفة بطريقة مثيرة."

وحثت شرطة دبي الجمهور على توخي الحذر أثناء القيام بمثل هذه الإجراءات وعلى الأهل مراقبة أطفالهم وصغارهم.

وقال العقيد القاسم" نحن نحذر الناس دائمًا من مخاطر استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة. لكن الآن ، شهدنا حادثة مختلفة ومأساوية لفتاة توفيت بسبب صورة شخصية ".