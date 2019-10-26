الجيش اللبناني ينعقد لمناقشة الوضع اللبنانى الراهن

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم

أصدر الجيش االلبنانى، صباح السبت، بيانا بشأن الوضع اللبناني الحالي، ومن جانبه ناقش، جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني مع قادة الأجهزة الأمنية البنانية الأوضاع الراهنة في لبنان، ومطالبة المحتجيين باستقالة حكومة الحريري وتشكيل حكومة إنقاذ.

وأعرب البيان الصادر عن الجيس اللبنانى بالتالى:«عُقد اجتماع في قيادة الجيش، ضمّ إلى قائد الجيش العماد جوزيف عون كلّاً من مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، ومدير عام أمن الدولة اللواء طوني صليبا، لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات».

وأكد البيان على أن تداول المجتمعون في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقّل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم. ويشهد الشارع الللبنالنى احتجاجا واسعا يستمر لليوم العاشر على التوالي بمدينة بيروت ومناطق أخرى، مطالببين باسقاط الحكومة والنظام الللبنانى، وقد اندلعت المظاهرات بعد اعلان الحكومة عن فرض ضريبة جديدة على المكالمات الهاتفية للواتس اب.

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