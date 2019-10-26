الحريري يطلب من قائد الجيش اللبناني التحقيق الفوري في «حادث البداوي»

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طلب رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، من قائد الجيش إجراء تحقيق فوري في ملابسات حادث منطقة البداوي في طرابلس، حيث أصيب عدد من المحتجين أثناء محاولة الجيش إخلاءهم.
وذكر مراسل «روسيا اليوم» في لبنان، في وقت سابق السبت، أن قوات الجيش أطلقت أعيرة تحذيرية لتفريق المحتجين، خلال محاولة فتح الطريق الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار عند نقطة البداوي.
وشرع الجيش اللبناني، في وقت سابق السبت، في تنفيذ خطة لفتح الطرقات المغلقة من قبل المتظاهرين، وذلك في اليوم الـ10 من الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
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