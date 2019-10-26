دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 12 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا لفترة محدودة على أندرويد

كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب وتطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي نظام تشغيل أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 12 تطبيق و 15 لعبة على متجر جوجل بلاي ):

Kosmos – Work Time Tracker, Job Timesheet : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم. NT Calculator – Extensive Calculator Pro : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 5 يوم. BabyBook – Baby Tracker & Newborn Diary : السعر الحقيقي 2.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Life Quotes and Sayings : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم. Amons – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Annabelle UI – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Color Gloss – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Kaorin – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Rest – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Circlines Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Color Blocks Live Wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Sagon Icon Pack: Dark UI : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم.

الألعاب:

Ghostpol : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. Burger Store 2048 : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. Master of Rogues – The Seven Artifacts (roguelike) : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم. The House : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. Color Run 3D – Fun run rotate roller ball game : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 6 يوم. EQQO : السعر الحقيقي 5.49$، مجاني لمدة 6 يوم. Galaxy Warrior: Alien Attack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Learn Mandarin – HSK 4 Hero : السعر الحقيقي 9.49$، مجاني لمدة 6 يوم. Overdrive Premium : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Tower of Farming – idle RPG (Soul Event) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Cannon ball – Fun one tap shooting number game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Galaxy Merge – Idle & Click Tycoon PRO : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Magnet Balls 2: Physics Puzzle : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. SCV Miner – Click & Idle Tycoon – PRO : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Seul (Alone) The entrée – Text Based Thriller CYOA : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

التطبيقات:

التدوينة 12 تطبيق و 15 لعبة متاحة مجّانًا لفترة محدودة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.