دبي - بواسطة محمد فارس تطبيق MyTherapy لتذكيرك بمواعيد تناول الدواء حتى لا تفوّتها © Tech World قدمت بواسطة

MyTherapy تطبيق مجاني وبسيط لتذكيرك بمواعيد الدواء ، فضلًا في الاعتناء بصحتك بأفضل وأحدث الطرق المتاحة.

خلال السنوات القليلة الماضية، شهد سوق التطبيقات تقدّمًا كبيرًا غزا فيه جميع نواحي ومجالات الحياة، وكان للطب والصحة نصيب من هذا التطوّر، حيث تعمد الشركات والمؤسسات الصحية حول العالم الى استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مساعدة مرضاهم، تطبيق MyTherapy أقرب مثال لهذا الاستخدام.

الذي يُمكننا تعريفه، بأنه عبارة عن تطبيق سهل الاستخدام، يمكن إستخدامه بالإعتناء بصحة المريض بأفضل وأحدث الطرق المتاحة، والأهم من ذلك التذكير بمواعيد تناول الدواء دون تفويتها، وهو متناسب مع الجميع سواء مع الذين يتناولون الأدوية أو مع الذين يتعاملون مع الأمراض المزمنة كإرتفاع ضغط الدم و السكري وإلتهاب المفاصل و الإكتئاب ,,إلخ.

ومن مميزاته الرئيسية الأخرى، التذكير بمواعيد الدواء في قائمة مهام وهذا التذكير يتضمن اليوم والساعة وكذلك الجرعة، أيضًا يُغطّي التطبيق جميع أنواع الأدوية والمكملات الغذائية وغيرها، مع توفيره لمجموعة متنوعة من القياسات الطبية، على سبيل الحصر “قياس ضغط الدم، قياس الوزن، قياس جلوكوز الدم”، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث لتطبيق MyTherapy ميزة متابعة الجرعات، ومتابعة القياسات، والأنشطة في ملخص صحي شامل.

ولم ينسى التطبيق العنصر الاجتماعي، حيث يدعم التعاوم مع العائلة والأصدقاء لغاية التذكير والتشجيع على الدواء، ومع كل انتهاء فترة، يمكن للمستخدمين أخذ تقرير شامل قابل للطباعة في ملف pdf لمشاركته مع طبيبك وعائلتك وتتابع تقدمك.

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أخيرًا، فيما يتعلق بالخصوصية والتسعير، فتطبيق MyTherapy مجاني ولا يتطلب أي تسجيل، وحسب ما أشار إليه فريق عمل التطبيق، بأنهم ملتزمون بالقوانين الألمانية الصارمة للخصوصية ولا نكشف عن أي بيانات شخصية، حيث تبقى محمية من أي جهات خارجية.

تحميل تطبيق MyTherapy على أندرويد.

تحميل تطبيق MyTherapy على iOS.

التدوينة تطبيق MyTherapy لتذكيرك بمواعيد تناول الدواء حتى لا تفوّتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.