دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Netflix تختبر ميزة السرعة المتغيرة في تشغيل محتوى الفيديو لمستخدمي الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.

كانت ميزة السرعة المتغيرة في تشغيل محتوى الفيديو في خدمة Netflix واحدة من المميزات المرتقبة من مستخدمي تطبيق الأندوريد، واليوم تبدأ Netflix بالفعل في إختبار الميزة على منصة الأندوريد.

تأتي ميزة السرعة المتغيرة في تطبيق Netflix لدعم مستخدمي تطبيق الأندوريد قريباً في تشغيل محتوى الفيديو في وقت أقل وبسرعة أعلى، حيث تعد هذه الميزة واحدة من المميزات المطلوبة من مستخدمي التطبيق.

ولقد كانت ميزة السرعة المتغيرة واحدة من المميزات التي قدمت سابقاً في خدمات بث الفيديو مثل اليوتيوب، واليوم تستعد شركة Netflix لدعم مستخدمي الأندوريد بهذه الميزة، حيث تتوفر في الإصدار رقم 7.31.0، إلا أن الميزة لا تتوفر في الوقت الحالي لكافة المستخدمين.

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وتشير التسريبات إلى أن Netflix تختبر الميزة الجديدة بشكل عشوائي لدى مستخدمي التطبيق على منصة الأندوريد، مع توقعات بدفع الميزة قريباً لكافة المستخدمين.

يذكر أن ميزة السرعة المتغيرة في تطبيق Netflix تظهر للمستخدمين إختيار يعرف ب “سرعة 1X ” يظهر إلى جانب تبويب “Audio & Subtitles”، ومن المقرر أن تظهر في تبويب السرعة المتغيرة إختيارات بين 0.5x، و0.75x، و1x، و1.25x، إلى جانب سرعة 1.5x، بينما يقدم اليوتيوب سرعة تصل إلى 2x، لذا من المتوقع أن تضيف شركة Netflix هذه السرعة لاحقاً.

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هذا الموضوع Netflix تختبر ميزة السرعة المتغيرة في تشغيل محتوى الفيديو لمستخدمي الأندوريد ظهر على التقنية بلا حدود.