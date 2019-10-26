شكرا لقرائتكم خبر عن الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من الصدر تعتزم الانضمام للمعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الكتلة البرلمانية العراقية المدعومة من رجل الدين الشيعى مقتدى الصدر، اليوم السبت أنها ستتحول للمعارضة. وقال متحدث باسم الكتلة فى مؤتمر صحفى إن كتلة سائرون البرلمانية ستنضم للمعارضة داخل مجلس النواب وستبدأ اعتصاما داخل البرلمان حتى يتم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين. ولم تحدد الكتلة التى تشكلت فى انتخابات العام الماضى ما إذا كان وزراؤها سيستقيلون من الحكومة.

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