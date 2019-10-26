شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تدعو حركة عدم الانحياز إلى دعم الساحل الإفريقى فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا وزير الخارجية الموريتانى إسماعيل ولد الشيخ أحمد، دول عدم الانحياز إلى ضرورة دعم دول الساحل الافريقى الخمس فى مواجهة ضد الإرهاب.

وقال الوزير ولد الشيخ، فى كلمة أمام الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر قمة مجموعة حركة عدم الإنحياز المنعقدة حاليا فى باكو عاصمة أذربيجان بثتها الإذاعة الموريتانية اليوم السبت - إنه يدعو حركة عدم الانحياز إلى تقديم الدعم لدول الساحل الإفريقى الخمس موريتانيا والتشاد والنيجر ومالى وبوركينافاسو.

وأكد الوزير الموريتاني، الذى ستتولى بلاده رئاسة مجموعة الخمس فى الساحل خلال شهر فبراير القادم - ضرورة دعم دول المجموعة من أجل تأمين المنطقة و تخليصها من براثن الإرهاب والتطرف.

Advertisements

ومن جهة أخرى .. أكد الوزير الموريتانى دعم بلاده الثابت والمطلق للشعب الفلسطينى حتى يستعيد أرضه المسلوبة ويقيم دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

كما شكر الوزير الدول الأعضاء فى مجموعة حركة عدم الانحياز التى صوتت لموريتانيا ومكنت من انتخابها عضوا فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واعدا المشاركين فى القمة بأن موريتانيا لن تدخر جهدا فى سبيل إيجاد عالم تسوده قيم العدل والمساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان.