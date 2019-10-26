شكرا لقرائتكم خبر عن "اتحاد المرأة" يحتفل باليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية بمقره فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية بجمهورية مصر العربية، اليوم السبت، باليوم الوطنى للمرأة الفلسطينية.

واعتبر سفير دولة فلسطين فى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح، أن الاحتفال بهذا اليوم من القاهرة بمثابة شراكة عربية بين المرأة الفلسطينية والمصرية على أرض مصر، وتقديرا للمرأة المصرية التى وقفت دوما إلى جانب شقيقتها الفلسطينية.

وأكد أن المرأة الفلسطينية، رفيقة الرجل في النضال من أجل كرامة وحرية وإعلاء كلمة فلسطين بكافة المحافل العربية والدولية، موجها التحية الى خنساء فلسطين أم ناصر أبو حميد، التى تعتقل قوات الاحتلال 5 من أبنائها واستشهد نجلها السادس، وهدم منزلها 5 مرات.

واعرب السفير اللوح، عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة والشعب المصري الشقيق على دعمهم المتواصل ورعايتهم التاريخية للمصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن فلسطين شريكة مع مصر فى مكافحة الاٍرهاب.

ومن جانبها، أشادت رئيسة الاتحاد العام للمرأة عبلة الدجاني، بقرار الحكومة باعتماد 26/10 من كل عام يوما وطنيا للمرأة الفلسطينية، منوهة بتضحيات المرأة الفلسطينية على مختلف مراحل النضال الوطني.

وأشارت إلى أن المرأة كانت دائما شريك للرجل في الكفاح الوطني والنضال السياسي والإعلامي والدبلوماسي والعسكري، وأن آلاف النساء دخلن سجون الاحتلال، وما زالت العشرات يقبعن فيها.

ومن جانبه، قال أمين سر حركة "فتح" بالقاهرة محمد غريب، إن المرأة الفلسطينية لعبت وتلعب دورا مهما ومحوريا في حركة التحرر الوطني منذ انطلاقة الثورة وحتى يومنا هذا، فهي رمز التحدي والصمود.

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