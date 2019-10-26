شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل مواطنا فلسطينيا ويقمع مسيرة تضامنية مع الأسرى فى القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم السبت، مواطنا فلسطينيا، واعتدت على المشاركين فى مسيرة تضامنية مع المعتقلين المضربين عن الطعام، فى سجون الاحتلال، وسط مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن جنود الاحتلال هاجموا المشاركين فى المسيرة بشارع صلاح الدين وسط القدس المحتلة، واطلقوا باتجاههم قنابل الصوت والغاز، واعتقلوا أحد الشبان بعد الاعتداء عليه بشكل وحشي.

وأوضح أمين سر حركة فتح فى القدس شادى المطور أن المسيرة تأتى تضامنا مع المعتقلين المضربين عن الطعام، لإيصال رسالة لهم بأن أبناء شعبهم يقفون إلى جانبهم ولن يتركوهم وحيدين.

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يذكر أن خمسة معتقلين يواصلون اضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الادارى وهم: إسماعيل على (30 عاما) من بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، مضرب منذ 95 يوما، وطارق قعدان (46 عاما) من مدينة جنين، منذ 88 يوما، وأحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل فى محافظة رام الله، مضرب منذ 35 يوما، ومصعب الهندى (29 عاما) من بلدة تل جنوب غرب نابلس، منذ 33 يوما، وهبة اللبدى (32 عاما)، وتحمل الجنسية الأردنية إلى جانب الفلسطينية مضربة منذ 33 يوما.

والاعتقال الإدارى هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن، حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إدارى لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.