"أفاد" والهلال الأحمر التركي تمدان منطقة "نبع السلام" بالمساعدات

أنقرة/أيقوت قرة داغ/الخليج 365

تواصل رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "أفاد"، والهلال الأحمر التركي، توزيع مساعدات إنسانية مختلفة على المدنيين في منطقة عملية "نبع السلام".

وذكرت "أفاد" في بيان السبت، أنها قد باشرت بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي، يوم 15 أكتوبر/تشرين أول الجاري، في توزيع المواد الغذائية الإنسانية في منطقة "نبع السلام"، مؤكدة على مواصلة تقديم المساعدات.

وأوضحت أنه في الفترة ما بين 15- 26 أكتوبر، جرى توزيع 600 طرد غذائي، و35 ألف كلغ دقيق، و22 ألفا و300 رغيف خبز، وأكثر من 5 آلاف من المواد الغذائية الأخرى، وألفين و442 عبوة ماء ، وألفين و699 عبوة مشروبات أخرى، و605 مستلزمات نظافة، و840 بطانية وألف لعبة للأطفال.

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وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.



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