قوات "نبع السلام" تواصل ردم أنفاق "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي

أنقرة/باريش كوندوغان/الخليج 365

تواصل قوات "نبع السلام" ردم الأنفاق وتدمير والمخابئ ومرابض الأسلحة التابعة لتنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في منطقة شرق الفرات السورية.

وفي تغريدة نشرتها على سحابها في "تويتر" السبت، أكدت وزارة الدفاع التركية على مواصلة ردم الأنفاق وتدمير والمخابئ ومرابض الأسلحة التابعة للتنظيم الإرهابي.

وأشارت إلى استمرار أنشطة التمشيط، وتفكيك ألغام وعبوات ناسفة مصنوعة يدويا زرعها الإرهابيون أيضا.

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وأرفقت الوزاراة تغريدتها بمشهد مسجل يظهر ردم أحد الأنفاق العائدة للإرهابيين عبر صب الخرسانة عليها، في منطقة عملية "نبع السلام.

وفي 9 أكتوبر الجاري، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.