مسؤول قطري يلتقي وفدا من حركة "الجهاد" في غزة

التقى السفير محمد العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وفدا من قيادة حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، في القطاع.
جاء ذلك وفق بيان صدر عن اللجنة وصل الخليج 365 نسخة منه، السبت.
وقال البيان إن "العمادي ناقش مع وفد الحركة آخر الأوضاع على الساحة الفلسطينية".
وأكد العمادي "على ضرورة العمل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة التي ستعود بالنفع على الشعب الفلسطيني عامة".
وشدد على وقوف دولة قطر على مسافة واحدة من جميع الفصائل الفلسطينية، ودعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة حتى إقامة الدولة الفلسطينية.
من جهته، ثمّن وفد "الجهاد الإسلامي" الدور القطري البارز في دعم القضية الفلسطينية بشكل عام وقطاع غزة بشكلٍ خاص، وما قدمته دولة قطر على مدار السنوات الماضية من دعم كبير وملحوظ في مجالات مختلفة.
والجمعة، أعلن العمادي أن اللجنة ستبدأ بصرف مساعدات نقدية لـ 75 ألف أسرة فقيرة في القطاع، الأحد القادم.
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