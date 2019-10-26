لافروف وبومبيو يبحثان الشأن السوري

موسكو/ الخليج 365
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو الشأن السوري.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف وبومبيو، ناقشا هاتفيا الأوضاع في سوريا.
وأوضح أن الجانب الروسي أكد ضرورة تجنب الخطوات التي تقوض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية.
وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضا العلاقات الثنائية بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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