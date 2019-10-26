رئيس البرازيل يصل الإمارات في مستهل جولة تشمل قطر والسعودية

أبو ظبي/ الخليج 365

وصل رئيس البرازيل، جايير بولسونارو، مساء السبت، أبو ظبي في مستهل جولة خليجية يتوقع أن تقوده لاحقًا إلى كل من السعودية وقطر.

وتأتي الجولة بعد نحو عام من اقتراح بولسونارو نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس وسط رفض عربي وفلسطيني كبير ودعوات بالتراجع عن القرار.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، بوصول بولسونارو، إلى مطار أبوظبي الدولي، في زيارة رسمية (غير محددة المدة) تبدأ الأحد.

ويرافق بولسونارو، في زيارته، وفد رفيع المستوى يضم عددًا من الوزراء والمستشارين.

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ونقلت "وام"، عن فيرناندو لويس، سفير البرازيل بالإمارات، أن بولسونارو سيقوم خلال الزيارة بـ"افتتاح منتدى الأعمال البرازيلي الإماراتي غدا في أبوظبي".

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الجاري، قال السفير كينيث فيليكس، سكرتير المفاوضات الثنائية في الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا بالبرازيل، بمؤتمر صحفي، إن "تعزيز التبادل الاقتصادي يعد الهدف الرئيسي من الرحلة التي سيقوم بها الرئيس إلى الإمارات وقطر والسعودية، في الفترة من 26 إلى 31 أكتوبر الحالي".

كما نقل إعلام إماراتي عن "فيليكس"، قوله إن "الدعوات لزيارة الإمارات والسعودية تدل على تخطي أزمة نقل السفارة البرازيلية لدى إسرائيل إلى القدس".

وفي أكتوبر 2018، تعهد بولسونارو بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، إذا ما فاز بانتخابات بلاده التي جرت في الشهر ذاته، وسط رفض عربي وفلسطيني كبير ودعوات بالتراجع عن القرار.

وفي مارس/آذار 2019، أعلنت البرازيل افتتاح مكتب تجاري في القدس، في خطوة تشير إلى تراجع بولسونارو عن نقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة.

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