العراق.. ارتفاع قتلى ثاني أيام الاحتجاجات إلى 6

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

قال مصدر طبي عراقي، إن 3 متظاهرين قتلوا السبت خلال محاولة قوات الأمن تفريق محتجين وسط العاصمة بغداد، لترتفع حصيلة قتلى ثاني أيام الاحتجاجات إلى 6.



وأوضح المصدر في دائرة بغداد التابعة لوزارة الصحة، للأناضول، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن القتلى الثلاثة سقطوا جراء إصابات في رؤوسهم من قنابل الغاز المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن.



وأضاف أن ما لا يقل عن 80 آخرين أصيبوا، معظمهم استنشقوا كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع.



ووفق ما أفاد مراسل الخليج 365، فإن قوات الأمن تحاول فض التظاهرة في ساحة التحرير ببغداد عبر إطلاق كثيف لقنابل الغاز والصوت.



وفي وقت سابق السبت، قتل 3 متظاهرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد برصاص حراس منزل مسؤول محلي.



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يأتي ذلك بعد يوم سقط فيه 43 قتيلا خلال مواجهات بين محتجين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.



وانطلقت الجمعة، ثاني موجة احتجاجات في العراق خلال الشهر الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.



وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.



ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.



ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.





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