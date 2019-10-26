“العدل” تتيح خدمة ذاتية جديدة لإصدار الوكالة الشرعية بالاتصال المرئي

صحيفة الخليج الالكترونية

أتاحت وزارة العدل خدمة جديدة ضمن الخدمات التي أعلنت عنها مؤخرا، وهي إصدار الوكالة الشرعية إلكترونياً عبر الاتصال المرئي بجهاز الخدمة، والتحدث مع أحد كُتاب العدل.

ويمكن الاستفادة من الخدمة الذاتية الجديدة، كما ظهر في مقطع بثه الإعلامي فيصل العبدالكريم، في عمل وكالة دون مراجعة كتابة العدل، وذلك بالتحدث مرئيا مع كاتب العدل عبر الجهاز الذاتي وإعطائه البيانات ثم إدخال البصمة للتأكد من هوية الموكل.

وبمتابعة الخطوات تصل رسالة تأكيد بالانتهاء من إصدار الوكالة برقمها وتاريخها، في دقائق معدودة، لتنضم للخدمات الإلكترونية التي أنجزتها “العدل” مؤخرا لخدمة المستفيدين.