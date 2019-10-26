المرور يحذر من القيادة على أكتاف الطريق

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت الإدارة العامة للمرور، قائدي المركبات، من استخدام أكتاف الطريق للتجاوز، مؤكدة أن هذا التصرف مخالفة مرورية، فضلاً عن أنه يعرض سلامة سالكي الطريق للخطر.

ونوهت إلى أن استخدام أكتاف الطريق للتجاوز يزيد من احتمالات وقوع حادِث مروري، ويتسبب في إرباك حركة السير، وتعطيل سير مركبات الطوارئ.

يذكر أن جدول المخالفات المرورية ينص على عقوبة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على ألفين، لمن يقود على أكتاف الطريق أو على الأرصفة أو المسارات التي تُمنع القيادة فيها.