دبي - بواسطة محمد فارس منصة كروة لتأجير السيارات والربط ما بين العميل وشركات التأجير بطريقة إحترافية وآمنة © Tech World قدمت بواسطة

في ظل التحوّل الرقمي المتسارع أيقنت جميع الشركات أن التقنية هي المستقبل، لذلك جاءت فكرة تطبيق كروة لتقديم حلول تقنية في عالم تأجير السيارات في المملكة العربية السعودية.

كروة هو نظام وتطبيق إلكتروني مبتكر ذكي وآمن يخدم كل أطراف قطاع تأجير السيارات، ويهدف لتبسيط حياة الأشخاص عن طريق إحداث ثورة في مجال التأجير و الإكراء ليسهل عملية عرض وحجز سيارات الحلفاء للعملاء والمساعدة في الاختيار من بين آلاف السيارات المميزة من أي مكان في المملكة وفي أي وقت.

بعبارة أخرى، منصّة كروة هي عبارة عن خدمة لتأجير السيارات تربط ما بين العميل وشركات التأجير بطريقة إحترافية ومتطورة وآمنة مما يسهّل ذلك عملية التأجير ومعرفة البيانات سواء للعميل أو لشركة التأجير.

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وفي هذا الشأن، تُضيف المنصة العديد من الخدمات التأجيرية النوعية، على سبيل المثال، توصيل السيارة لموقع العميل، ومعرفة وإمكانية تقييم الشركات، فضلًا عن أعمال التأجير طويلة الأجل، وتكمن ميزة المنصة في الإنتشار الأوسع والخدمات الأكثر والأسعار الأفضل والعروض المختلفة حيث تجمع كروة في منصتها أكثر من 32 ألف سيارة وأكثر من 300 فرع من فروع حلفائها “شركات تأجير السيارات”، وكل ذلك في أكثر من 30 مدينة و 9 مطارات.

أيضًا، المنصة الباب أمام أصحاب السيّارات بالانضمام إلى المنصة، وذلك للمشاركة في صناعة وتطوير نظام قطاع النقل و التأجير بالمملكة، وتكمن أعمال الحليف في الشراكة الإستراتيجية بإسطوله المتميز من المركبات وعرض خدماته في نظام كروة للإرتقاء بخدمة العملاء وتقديم أفضل الخدمات التأجيرية و بتطلعات عالمية حديثة.

التدوينة منصة كروة لتأجير السيارات والربط ما بين العميل وشركات التأجير بطريقة إحترافية وآمنة ظهرت أولاً على عالم التقنية.