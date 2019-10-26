شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربى يفكك خلية إرهابية موالية لـ"داعش" بالدار البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن الأمن المغربي، من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 6 عناصر ذات صلة بتنظيم "داعش" الإرهابى بمنطقة طماريس بضواحى الدار البيضاء ووزان وشفشاون، والقبض على عنصر سابع بدوار "المكانسة" بعين الشق بالدار البيضاء، وذلك لارتباطه بأفراد هذه الخلية.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية (ماب) اليوم السبت بأن الأبحاث والتحريات الجارية أكدت أن عناصر هذه الخلية الإرهابية كانوا بصدد التحضير للقيام بسلسلة من العمليات الإرهابية الوشيكة، كانت تستهدف ضرب بنى تحتية حساسة ومواقع حيوية، وذلك بعدما قاموا بعدة عمليات مراقبة واستطلاع لهذه الأهداف.

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كما أكد البحث المنجز أن زعيم هذه الخلية واثنان من أعضائها قاموا بتصوير شريطى فيديو بايعوا من خلالهما الأمير المزعوم لـ"داعش"، وتوعدوا بتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة المغربية فى أفق الإعلان عن إقامة ولاية تابعة لهذا التنظيم تحت مسمى "ولاية داعش بالمغرب الإسلامي".

وذكرت "ماب" أن عملية تفكيك هذه الخلية الإرهابية أسفرت أيضا عن ضبط أسلحة نارية وذخيرة حية ومواد كيماوية مشبوهة، جارى إخضاعها للفحص، بالإضافة لمبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية.