شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يؤكد التزام بلاده بحماية حقوق الطفل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس الوزراء السودانى الدكتور عبد الله حمدوك، التزام بلاده بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت، المديرة التنفيذية لمنظمة "يونيسيف" هنرييتا فور؛ لبحث تطوير التعاون بين المنظمة والسودان فى المجالات المختلفة، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس.

وقال مجلس الوزراء السوداني- فى بيان- إن حمدوك أكد أن حكومته تضع أولوية لتوفير الغذاء والصحة والتعليم للأطفال فى كافة مناطق السودان، موضحا أن الأطفال هم المستقبل الواعد للبلاد، من جانبها، أكدت فور التزام المنظمة بتعزيز الشراكة مع السودان ودعمه، خاصة خلال الفترة الانتقالية.

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وفى سياق متصل، استقبل رئيس الوزراء السودانى مجموعة من الأطفال الزائرين ضمن وفد "يونيسيف"، وأكد التزامه برعاية الأطفال، وتحسين الخدمات الضرورية لهم، والاهتمام بالأطفال ذوى الإعاقة، وصون حقوق الطفل، واحترام التعدد والتنوع الثقافي.