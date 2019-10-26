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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر احذر تركها على هاتفك.. شركة أمن إلكتروني تحذر من 42 تطبيق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 أكتوبر 2019
الخليج 365
اكتشف باحثو شركة (إسيت) ESET للأمن الإلكتروني نحو 42 تطبيقًا في متجر(جوجل بلاي) Google Play تحتوي على إعلانات خبيثة، وهذه التطبيقات كانت تابعة لحملة بدأت منذ يوليو 2018، وقد وصل عدد مرات تنزيلها إلى أكثر من 8 ملايين مرة.
من بين هذه التطبيقات؛ كان هناك 21 تطبيقًا متاحًا على جوجل بلاي وقت الاكتشاف، وقد قام باحثو شركة ESET بإبلاغ فريق أمان جوجل بالتطبيقات وتمت إزالتها بسرعة. ومع ذلك؛ لا تزال التطبيقات متوفرة في متاجر تطبيقات الجهات الخارجية.
أوضح الباحثون أن هذه التطبيقات توفر الوظائف التي تعد بها، ولكنها تحتوي على برمجية إعلانية خبيثة تُدعى Ashas؛ بمجرد تثبيت التطبيق على هاتفك وتشغيله، يبدأ التطبيق في التواصل مع خادم خارجي، مرسلًا البيانات الرئيسية لهاتفك والتي تشمل: نوع الجهاز، وإصدار نظام التشغيل، واللغة، وعدد التطبيقات المثبتة، والمساحة التخزينية الخالية، وحالة البطارية، وهل كُسرت حماية الجهاز عبر عملية الروت Root، وهل وضع المطور مُفعل عليه، وما إذا كانت تطبيقات فيسبوك، ومسنجر مثبتة عليه.
بعد ذلك يتلقى التطبيق من الخادم الخارجي الذي يحمل اسم (C&C) بيانات الإعداد اللازمة لعرض الإعلانات، والتخفي والتسلل للجهاز بسهولة.
تشمل قائمة التطبيقات المتأثرة بحسب شركة (إسيت) ما يلي:
- Video Downloader Master
- Ringtone Maker Pro
- SaveInsta
- Tank Classic
- Ringtone Maker 2.0
- Insta downloader
- Free Social Videos downloader
- World champion 2018
- Smart Notes
- Smart Gallery
- MP4 Video Downloader
- Water Drink Remind
- Basketball Perfect Shot
- Free Radio FM online
- Mini Lite for facebook
- Solucionario de baldor
- Heroes Jump
- Hiketop +
- DU Recorder
- Free Top Video Downloader
- Flat Music Player
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